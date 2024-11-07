美國總統大選大勢底定，前總統川普準備入主白宮，且未來執政還能在參議院與眾議員掌握優勢，形同完全執政。立法院長韓國瑜今（7）日在臉書用雙語恭賀川普「王者歸來」，也希望美國參眾議員參眾議院與台灣的立法院保持著密切友好的交流往來，能繼續支持台海的和平穩定與世界的民主自由。
韓國瑜說，誠摯祝賀川普先生完成這場不可思議的王者歸來，再度登頂成為美國的Mr. President，也恭喜所有當選的美國參眾議員們，祝福各位不孚眾望、鴻圖得展。
韓國瑜說，將近250年以來，美國一直是人類文明史上民主與繁榮的軌物範世，長期以來，參眾議院也與我們立法院保持著密切友好的交流往來，希望各位諸公能繼續支持台海的和平穩定與世界的民主自由，「更歡迎各位參眾議院的新朋舊友們能來到立法院，和我們一起在普世價值與政經合作上切磋並進、另創新局。」
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韓國瑜說，將近250年以來，美國一直是人類文明史上民主與繁榮的軌物範世，長期以來，參眾議院也與我們立法院保持著密切友好的交流往來，希望各位諸公能繼續支持台海的和平穩定與世界的民主自由，「更歡迎各位參眾議院的新朋舊友們能來到立法院，和我們一起在普世價值與政經合作上切磋並進、另創新局。」