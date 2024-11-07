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台北地檢署偵辦京華城案，今（7）日指揮廉政署再次以證人身分傳喚台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪，而民眾黨前立委蔡壁如昨也赴北檢作證。對此，民眾黨前中央委員張益贍認為，檢廉這兩天約談蔡壁如、陳佩琪等人，但時任台北市副市長黃珊珊呢？直言她絕對必須負擔最大的「政治責任」。北檢偵辦京華城案，自今年8月底起陸續發動數波搜索約談，已聲押柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、前鼎越開發董事長朱亞虎、前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准，而陳佩琪、蔡壁如近日也陸續被約談。張益贍在臉書指出，黃珊珊就如同蔡壁如所批評的，「沒負起責任，黃珊珊身為律師懂得躲閃法律，以為自己都沒事嗎？」他表示，2019年10月起，黃珊珊擔任市府副市長，「柯文哲為了培養你成為接班人，清除所有在市府的綠營官員、核心幕僚，讓你獨攬大權，但你不但沒有扮演好市長法律防火牆的角色，甚至與議員開便當會，接見京華城相關人士，參與其中」。張益贍提到，2023年總統大選，黃珊珊身為總幹事，是柯競選團隊中唯一有參與大型選戰的核心成員，竟然放任競選總部財務部門一團爛帳，「假發票」浮報支出、「假人頭」匿名捐款、利用黨工報「假薪資」，然後把責任全部推給李文宗和端木正，「負責善後已經半年了，到現在仍然說不清楚」。張益贍認為，雖然黃珊珊懂法律，可以逃得掉法律責任，身為立委，可以躲在保護傘下，但柯文哲如今弊案纏身、民眾黨陷入誠信風暴，「妳絕對必須負擔最大的政治責任，妳躲的過法律的追究，但躲得過『良心的追究』嗎？」