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▲經濟部回文直言郭智輝所說的東西，現在沒辦法證實。（圖／王鴻薇提供）

經濟部長郭智輝近日提出赴菲律賓設置電廠的想法，直指只要達到規模經濟，透過海纜將綠電送回台灣，每度電價將低於4元。對此，國民黨立委王鴻薇今（7）日曬出經濟部回函，直言連經濟部自己都不挺郭，能源政策可以這樣亂搞嗎？郭智輝近日提出赴菲律賓設置電廠的想法，他表示，菲律賓適合發展地熱、光電、風電等綠電，只要達到規模經濟，透過海纜將綠電送回台灣，每度電價將低於4元。郭智輝更提及，「如果電費每度高於4元就不會買，因為這是經過專家計算，不是我的先見之明，在歐洲各地都已經有計算過，而且實踐過」、「輸送到台灣價格為每度電4元才可能買，這個數字當然是有可能的，如果不考慮土地、資金成本，創電價格可以控制到每度電3元以下」，引發外界議論。對此，王鴻薇先是引述清華大學核工所教授李敏的說法，「由於菲律賓橫跨長距離、又是海底電纜，除非是超導體才有可能，但這種高溫超導體根本還沒被發明出來。」王鴻薇直言，學者具名的打臉，到底經濟部長是不是瞎掰？為了實事求是，她第一時間就請經濟部回答，郭智輝所說是否為真，以及專家學者背書是誰。結果經濟部這次真的不挺部長，回文直言郭智輝所說的東西，現在沒辦法證實，至少要讓他們研究6個月才有答案（提出可行性報告），王鴻薇續指，至於郭智輝說的「專家」計算，經濟部愣是一個名字都說不出來，原來現在可不可行都不知道、誰研究的都沒答案，郭智輝就敢吹這麼高還全力背書。王鴻薇表示，連經濟部自己都知道，郭智輝根本就是在信口胡扯，亂搞一通。請問郭智輝，能源政策是可以這樣亂搞的嗎？是什麼原因讓郭秀下限也要這樣亂來？