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紐約洋基隊明星外野手Juan Soto投入自由市場，他的經紀人波拉斯（Scott Boras）試圖幫助他簽下一紙接近7億美元的超級合約，這樣的價碼並沒有嚇退追求者，根據《紐約郵報》記者Jon Heyman的說法，自由上場上對Soto競爭還在變得更加激烈，「Soto的潛在追求者名單正在不斷增加，現在坦帕灣光芒也在名單上。」根據稍早美國媒體報導，洋基隊、紐約大都會隊、舊金山巨人隊、波士頓紅襪隊、芝加哥小熊隊、洛杉磯道奇隊、華盛頓國民隊、多倫多藍鳥等隊都對簽下Soto非常感興趣。Heyman在報導中指出，目前已有至少7支球隊與Soto取得聯繫，而光芒隊可能也在其中，他們會加入這一場爭奪戰，實在是讓人感到驚奇。而除了這些球隊之外，也可能有其他球團與Soto陣營進行接觸。Heyman說：「我無法想像光芒（在Soto爭奪戰中）會與擁有大聯盟中市場規模最大的幾支球隊競爭。」他認為光芒並沒有洋基、大都會和道奇等隊的財力，而且長期以來一直被外界認為是一支避免與自由球員球員簽訂大合約的球隊。26歲的Soto去年12月被聖地牙哥教士隊交易到洋基。根據報導，他簽訂的合約年薪為3100萬美元。在大聯盟7年生涯裡，這位年輕強打總共擊出201支全壘打和592分打點，4次獲得銀棒獎。本季他出賽157場比賽，打擊率2成88，打出41支全壘打，打回109分打點，OPS為0.989。波拉斯此前受訪時表示：他們想仔細聽聽每支球團的意見，想親自與他們（團隊高層）進行會面，談判過程會非常謹慎和仔細。「我無法設定最後期限，他打算在做出最終決定之前，進行充分的研究和討論。」