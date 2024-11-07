立法院財政委員會昨審《財政收支劃分法》修正草案，高雄市長陳其邁北上，卻因會議3分鐘就散會，他批莊笑維，也不滿國民黨的修法版本，對高雄市不公。粉專「高雄林小姐」酸，「有些人長期在網上以輿論戰美化高雄，誰指出問題就被貼標籤攻擊「唱雖高雄」，結果你瞧，要錢的時候邁邁不就公開承認高雄又老又窮了嘛。」
高雄林小姐說，那些網上總說著高雄好棒棒、「高雄才是首都」的年輕人，現實裡還是不肯搬來高雄共享空污和低薪，不然高雄人口老化問題早就解決了啊。還有，所謂「持續供應北部電力」的部份，到底是南電北送還是中電北送？
高雄林小姐也說，北部本有核一、核二、核四可自己發電，是誰帶頭反核，害高雄得配合黨燒更多的煤和天然氣？邁邁不會不知道吧。「我們高雄也是全台負債最嚴重的縣市，一年光『利息』就得支出23億，高雄市的還債計劃呢？能爭取就爭取，我可是高雄人，誰不希望自己的城市資源多一些？但你總得想辦法讓高雄的財政趨於健全吧！」
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高雄林小姐也說，北部本有核一、核二、核四可自己發電，是誰帶頭反核，害高雄得配合黨燒更多的煤和天然氣？邁邁不會不知道吧。「我們高雄也是全台負債最嚴重的縣市，一年光『利息』就得支出23億，高雄市的還債計劃呢？能爭取就爭取，我可是高雄人，誰不希望自己的城市資源多一些？但你總得想辦法讓高雄的財政趨於健全吧！」