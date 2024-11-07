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▲澳洲隊的Robbie Glendinning也是不可忽視的威脅，他曾在經典賽對南韓敲出逆轉3分砲，展現一擊致命的能力。（圖／X @hymiri_9999）

2024世界棒球12強賽即將開打，澳洲本次與中華隊、古巴、多明尼加、南韓、日本同組，澳洲本屆陣容中最大亮點無疑是Travis Bazzana。Bazzana在今年MLB選秀會被克里夫蘭守護者以狀元籤選中，成為今年MLB選秀狀元，Bazzana曾在2022年U23世界盃來台參賽，本次12強將再度來台獻技。Bazzana大學就讀於美國奧勒岡州立大學，大學三年Bazzana繳出打擊率3成60、45轟、251支安打、OPS1.157的優異成績，右投左打的他，打擊能力與長打火力球探高度評價，是一位完成度很高的大學打者，進入守護者後，Bazzana從高階1A打起，今年賽季結束留下27場出賽，2成38打擊率、3轟、OPS.765的表現。澳洲另一名需要提防的選手是Robbie Glendinning，去年世界棒球經典賽小組賽，澳洲對上南韓之戰，Glendinning在7局上敲出一發逆轉3分砲，幫助澳洲最終以8:7擊敗南韓。今年Glendinning效力過墨西哥聯賽3支球隊，留下41場出賽，打擊率2成61、6轟的成績，雖數據不亮眼，但還是要提防他一棒改變比賽的能力。投手是本屆澳洲隊較弱的一環，曾在明尼蘇達雙城登上大聯盟的Lewis Thorpe是澳洲的王牌投手，他也確定將在開幕戰掛帥先發對決日本。而澳洲牛棚主力投手為Todd Van Steensel；Van Steensel擁有一顆犀利變速球，搭配上他高抬腿投球動作，讓其投球軌跡更難捉摸。本屆澳洲隊投手群中，並無太多亮點，雖大多數選手擁有小聯盟經驗，但近年來都轉往獨立聯盟或是回到澳職打球。本屆陣容名單中，僅剩兩位投手在小聯盟效力，以這樣的陣容來看，恐怕難以抵擋B組各隊的攻擊火力。有Bazzana、Glendinning坐鎮的打線，讓澳洲的火力稍為提升一些，但整體還是缺乏長打能力，就看比賽開打後，澳洲打者在短期賽事中，能否打出像去年經典賽那樣的超群表現。澳洲棒球近10年來進步幅度不小，加上本屆的野手多半具備美國大學、甚至是小聯盟出賽的經驗，因此守備將是「袋鼠軍團」較令人較放心的一環。