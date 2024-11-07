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擁有超過89萬股民的元大台灣價值高息（00940）今（7）日除息，也是自上市以來的第5次除息日。一開盤以9.47元開出，高出除息參考價格9.46元，之後一度陷入最低9.45元，但隨後買單湧進，股價攀升到9.5元，第一天就達標，上演開盤秒填息。00940自掛牌上市後，已除息5次，前4次每股配發0.05元，此次則是配發0.04元，也是首次配息縮水。若以昨日收盤價9.5元計算，單次殖利率0.4%，年息換算下來落在5%上下。首日除息參考9.46元，今日早盤以9.47元開出，盤中一度達9.53元，上演開盤秒填息，最後收盤價為9.55元。不過，00940雖然開盤完成填息，但股價自7/22以來，就一直未回到發行價10元以上，而這次也依然與發行價有些差距。此外，00940此次填息後，預計12/2入帳，一張可領到40元利息，若再扣掉手續費10元，一張只能拿到30元。