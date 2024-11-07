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▲一名越南妹爬上鐵皮屋頂躲避警方查緝，今人捏一把冷汗(圖/民眾提供)

台中市大肚區遊園路一處夾娃娃機店，竟然是暗藏春色的色情應召站，台中市烏日分局警方接獲檢舉後，日前由霹靂警力支援破門查獲越籍男客與小姐正從事性交易，遭逮捕接送司機、男客及小姐共6人；查緝過程中，有1名20多歲越籍應召女聞訊光腳竄逃蹲藏在3樓鐵皮屋頂，令人捏一把冷汗，警方架梯逮人、訊後依涉嫌妨害風化、社會秩序維護法、入出國境及移民法案等罪嫌移送台中地檢偵辦。烏日警分局瑞井派出所獲報有越籍移工在大肚山區自強市場附近，承租夾娃娃機店，掛羊頭賣狗肉經營色情應召站，警方於10月27日凌晨前往查緝，發現現場多處裝設監視器監控且有3道鐵門關卡，警方先由霹靂警力負責破門，衝入當場查獲1名越籍男客與越籍小姐正在從事性交易，後續搜索現場時，發現有1名穿著薄紗應召女聞訊竄逃3樓鐵皮屋頂，伺機攀爬跳下竄逃，經警員大聲喝斥「不要跳！不要跳！」，再由一名員警爬上將她逮捕帶下地面。瑞井派出所長林方正說，越籍應召女身手矯健，從小天窗一下就鑽出去，還試圖跳下逃走，查緝警力協請台中市警特勤中隊支援趁拂曉戒備鬆散時破門，還請消防分隊支援長梯僵持超過半小時，僵持折騰期間，越女腳麻試圖爬梯還差點滑落。警方當場查獲負責接送的司機、男客及應召女共6名，查扣營業所得新臺幣8萬多元及監視器、保險套、手機等贓證物，經瞭解後，應召站由台籍黃姓男子幕後操縱並循線追查黃姓負責人到案，全案依涉嫌妨害風化、社會秩序維護法、入出國境及移民法案等罪嫌移請台中地檢署偵辦。