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▲旅天下雙11推出飛日本東京、沖繩、花卷機票最低9,998元起買一送一。（圖／旅天下提供）

▲秋冬想到日本吃螃蟹，旅天下推出雙11購物節優惠瘋出國。（圖／旅天下提供）

▲富國島大受台灣民眾歡迎，機票、行程都相當搶手。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）

▲ITF台北國際旅展人潮滿滿，不少業者都把線上旅展戰線延長。（圖／記者蕭涵云攝）

2024 ITF台北國際旅展才剛結束，靠雙11購物節優惠出國玩瘋更便宜！旅天下聯合國際旅行社11月11日於官網、全台門市推出超狂「機票買一送一」，指定日期計畫機票飛韓國首爾買一送一8,888元起、日本東京、沖繩、花卷最低9,998元起買一送一，越南富國島都半價；現在超熱門的越南富國島5日計畫機票「買一送一」、「越南富國島自由行5日」都11,111元起好划算，便宜機票、行程優惠價格一次看。ITF台北國際旅展沒搶到好康的民眾別擔心！雙11購物節又有旅行社下殺超狂優惠，旅天下聯合國際旅行社11月11日將於官網、全台門市推出「機票買一送一」、「機加酒自由行11,111元起」、「團體旅遊一口價」最低21,111元起多款優惠旅遊商品。而且下訂雙11活動任一商品，還贈送「JetFi eSIM 1GB」體驗序號；到JetFi官網參加登錄活動，還有機會獲得iPhone、現金禮券等好禮。旅天下指定日期出發，「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。還有現在炙手可熱的「越南富國島5日計畫機票」買一送一11,111元起。台灣國旅行程也有買一送一！包括「宜蘭蜊埤湖.南方澳.落羽松1日」1,110元起買一送一、「宜蘭百年林業.太平山.落羽松2日」4,600元起都買一送一。想去賞雪最推薦「日本名古屋自由行5日」到飛驒高山住宿一晚，含稅僅11,111元起；衝一波「越南富國島自由行5日」也是11,111元起。懶得自己計劃想要輕鬆跟團出國玩，推薦日本「北海道函館洞爺湖戲雪雙溫泉5日」、「京阪神三都金閣寺.大阪城5日」、「東京迪士尼戲雪螃蟹溫泉美食5日」、「東京迪士尼.富士山5日」、「沖繩希爾頓3晚.海豚秀4日」升等希爾頓渡假酒店3晚，都下殺21,111元起。而「東北花卷小岩井農場點燈季5日」遊覽奧入瀨溪冰瀑、前往秘境「鶴之舞橋」、「青森稻荷神社」只要31,111元起（原價37,900元）現打82折；「馬來西亞沙巴海洋公園5日」入住2晚五星飯店、全程無購物21,111元起。雙11檔期推薦「越南富國島香島水上樂園5日」全程入住當地四星酒店、直飛免簽證、無購物站，24,999元起可享「4人同行1人免費」。另外，2024 ITF台北國際旅展最熱門的住宿券、餐券還沒買夠，寒舍集團宣布線上旅展、台北艾麗線上旅展持續銷售至11月12日，可把握最後搶購機會；台北晶華酒店集團也將線上旅展延長販售至11月8日下午18:00，還加碼推出限量「栢麗廳假日雙人餐券」開搶。