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▲豪車品牌賓士E-Class系列成為賓士今年銷售主力，同時奪下10月豪華轎車車款銷售冠軍。（圖/賓士官網）

▲「Lexus NX」休旅車系列車款賣超好，10月繳出單月882輛的好成績，奪下豪華休旅車款銷售冠軍。（圖/Lexus官網）

▲Toyota在國產車Corolla Cross的帶領下，仍然維持單月破萬領牌數的強勢，是整體車輛品牌中銷量冠軍，品牌市佔率高達32.2％。（圖/Toyota官網）

有錢人的基本配備除了名牌、名錶在身之外，有些人也喜歡開豪車，不僅是舒適上的問題，有人也為了安全性，那麼現在台灣最受有錢人喜歡的豪華車款是哪一個品牌呢？根據業者統計，10月豪車銷售排行榜的冠軍不是特斯拉、BMW，根據《U-car》報導，10月的新車領牌數為3萬3231輛，相較於9月份衰退幅度達到9%之多，原因當然也有包括10月兩次颱風天災影響，減少工作日也有關，第四名至第十名依序排行為「賓士C-Class系列（105輛）」、「BMW 3 Series（99輛）」、「Porsche 911（77輛）」、「Mercedes-Benz CLA（59輛）」、「BMW 1 Series（58輛）」、「BMW 5 Series（50輛）」、「Volvo S90（46輛）」。，今年累積銷售較去年同期成長54%之多，而休旅車因為空間寬敞，不少家庭都有需求，成為台灣人買車首選，，Lexus的休旅車系列可以說是銷售保證！第四名至第十名依序排行為「Volvo XC40（366輛）、Lexus RX（354輛）、特斯拉 Model Ｙ(304輛）、Lexus LBX（204輛）、賓士GLA（135輛）、賓士GLE（131輛）、Volvo XC90（114輛）」，而進口豪華品牌的Lexus以及賓士則是角逐第二名的位置，只能說，車輛品牌眾多，要買什麼車不僅有預算考量，車的性能跟內裝是否符合需求也是非常重要，要買車的民眾也不妨參考銷售排行來做選擇囉！