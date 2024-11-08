有錢人的基本配備除了名牌、名錶在身之外，有些人也喜歡開豪車，不僅是舒適上的問題，有人也為了安全性，那麼現在台灣最受有錢人喜歡的豪華車款是哪一個品牌呢？根據業者統計，10月豪車銷售排行榜的冠軍不是特斯拉、BMW，轎車部分由「賓士E-Class系列」奪下；休旅車部分則由「Lexus NX」拿下，兩大豪車品牌在台灣賣到嚇嚇叫。
10月豪華轎車銷售排行榜！有錢人最愛買賓士E-Class系列
根據《U-car》報導，10月的新車領牌數為3萬3231輛，相較於9月份衰退幅度達到9%之多，原因當然也有包括10月兩次颱風天災影響，減少工作日也有關，其中在轎車部分，冠軍銷售車輛為「賓士E-Class系列」，單月賣出229輛；第二名則是「Tesla Model 3」的196輛；第三名為「Lexus ES」158輛。
第四名至第十名依序排行為「賓士C-Class系列（105輛）」、「BMW 3 Series（99輛）」、「Porsche 911（77輛）」、「Mercedes-Benz CLA（59輛）」、「BMW 1 Series（58輛）」、「BMW 5 Series（50輛）」、「Volvo S90（46輛）」。
事實上，Mercedes-Benz今年能夠賣得這麼好，一切歸功於中大型轎車新一代的E-Class功不可沒，今年累積銷售較去年同期成長54%之多，由於售價294萬起與301萬起的賓士C-Class系列重疊，更多人反而轉往擁抱更高階體驗的E-Class系列，整體駕駛體驗升級，成為有錢人購買豪華轎車的首選。
台灣人就愛開休旅車！10月豪華車款銷售排行Lexus強勢奪冠
而休旅車因為空間寬敞，不少家庭都有需求，成為台灣人買車首選，根據10月豪華休旅車的統計，冠軍由「Lexus NX」車款奪下，10月賣出882輛的驚人成績，即便年度銷售較去年同期衰退9.9%，但仍然是豪華休旅車款當中，唯一銷售破萬的一台休旅車型，Lexus的休旅車系列可以說是銷售保證！至於豪華休旅車款第二名及第三名，則分別為「賓士GLC（651輛）」以及「Lexus UX（419輛）」。
第四名至第十名依序排行為「Volvo XC40（366輛）、Lexus RX（354輛）、特斯拉 Model Ｙ(304輛）、Lexus LBX（204輛）、賓士GLA（135輛）、賓士GLE（131輛）、Volvo XC90（114輛）」，明顯可以看出台灣人對於休旅車的需求相當高，即便排到第十名銷量，仍然可以贏過豪華轎車系列第四名銷量。
整體車輛市場國產車Toyota輾壓！Lexus擠下賓士
不過如果以整體車輛市場來看，Toyota在國產車Corolla Cross的帶領下，仍然維持單月破萬領牌數的強勢，還比9月掛牌數成長4.2%，品牌市佔率衝高到32.2％之多，完全是碾壓其他國內外的品牌。
而進口豪華品牌的Lexus以及賓士則是角逐第二名的位置，10月來說，Lexus單月成長2%，以總掛牌數2167輛的成績，擠下賓士掛牌數1939輛，成為單月最新的第二名，兩者競爭激烈，不過在轎車以及休旅車特長上都各有發揮，分別各拿下豪車系列不同取向冠軍。只能說，車輛品牌眾多，要買什麼車不僅有預算考量，車的性能跟內裝是否符合需求也是非常重要，要買車的民眾也不妨參考銷售排行來做選擇囉！
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根據《U-car》報導，10月的新車領牌數為3萬3231輛，相較於9月份衰退幅度達到9%之多，原因當然也有包括10月兩次颱風天災影響，減少工作日也有關，其中在轎車部分，冠軍銷售車輛為「賓士E-Class系列」，單月賣出229輛；第二名則是「Tesla Model 3」的196輛；第三名為「Lexus ES」158輛。
第四名至第十名依序排行為「賓士C-Class系列（105輛）」、「BMW 3 Series（99輛）」、「Porsche 911（77輛）」、「Mercedes-Benz CLA（59輛）」、「BMW 1 Series（58輛）」、「BMW 5 Series（50輛）」、「Volvo S90（46輛）」。
事實上，Mercedes-Benz今年能夠賣得這麼好，一切歸功於中大型轎車新一代的E-Class功不可沒，今年累積銷售較去年同期成長54%之多，由於售價294萬起與301萬起的賓士C-Class系列重疊，更多人反而轉往擁抱更高階體驗的E-Class系列，整體駕駛體驗升級，成為有錢人購買豪華轎車的首選。
台灣人就愛開休旅車！10月豪華車款銷售排行Lexus強勢奪冠
而休旅車因為空間寬敞，不少家庭都有需求，成為台灣人買車首選，根據10月豪華休旅車的統計，冠軍由「Lexus NX」車款奪下，10月賣出882輛的驚人成績，即便年度銷售較去年同期衰退9.9%，但仍然是豪華休旅車款當中，唯一銷售破萬的一台休旅車型，Lexus的休旅車系列可以說是銷售保證！至於豪華休旅車款第二名及第三名，則分別為「賓士GLC（651輛）」以及「Lexus UX（419輛）」。
第四名至第十名依序排行為「Volvo XC40（366輛）、Lexus RX（354輛）、特斯拉 Model Ｙ(304輛）、Lexus LBX（204輛）、賓士GLA（135輛）、賓士GLE（131輛）、Volvo XC90（114輛）」，明顯可以看出台灣人對於休旅車的需求相當高，即便排到第十名銷量，仍然可以贏過豪華轎車系列第四名銷量。
整體車輛市場國產車Toyota輾壓！Lexus擠下賓士
不過如果以整體車輛市場來看，Toyota在國產車Corolla Cross的帶領下，仍然維持單月破萬領牌數的強勢，還比9月掛牌數成長4.2%，品牌市佔率衝高到32.2％之多，完全是碾壓其他國內外的品牌。
而進口豪華品牌的Lexus以及賓士則是角逐第二名的位置，10月來說，Lexus單月成長2%，以總掛牌數2167輛的成績，擠下賓士掛牌數1939輛，成為單月最新的第二名，兩者競爭激烈，不過在轎車以及休旅車特長上都各有發揮，分別各拿下豪車系列不同取向冠軍。只能說，車輛品牌眾多，要買什麼車不僅有預算考量，車的性能跟內裝是否符合需求也是非常重要，要買車的民眾也不妨參考銷售排行來做選擇囉！