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民眾黨前秘書長謝立功因曾表示，黨主席柯文哲可認罪協商爭取有利判決，引發小草不滿憤而檢舉。民眾黨中評會今（7）下午開會討論謝案，但謝立功昨明確表態不會出席。中評會主委李偉華會前受訪表示，謝立功雖不出席會議，但有呈交書面資料。民眾黨前秘書長謝立功經常扮演黨內「烏鴉」角色，在政論節目檢討民眾黨缺失。黨主席柯文哲涉京華城弊案，他也一度表示柯文哲可認罪協商，但此番言論引爆柯文哲支持者不滿。針對謝立功認為檢舉內容失實、斷章取義，並不符合中評會立案標準，因此決定不出席今天的黨中評會說明。民眾黨中評會主委李偉華今證實，謝立功雖然不會來現場親自說明，但書面資料有呈到中評會。至於謝立功喊冤說自己沒講過「獲得減刑是他（柯）最好的選擇」這句話，李偉華則回應，這些檢舉內容都在調查中，會議會進行討論，他不預設立場。有關柯文哲請假3個月，但現在遭到延押，今天中評會是否討論主席請假期滿能否行使職權等議題？李偉華則表示，主席請假的部分也有立案，目前還在調查中。他強調，調查還是需要時間，主責的中評會會根據資料調查。