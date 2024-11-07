我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國隊28人名單出爐！世界12強棒球賽B組預賽下週即將在台灣開打，韓國隊會在明（8）日抵達台灣，提前進行環境適應，並會在10日和味全龍在天母棒球場進行官辦熱身賽。韓國隊公布的28人名單中，包含8名內野手、4名外野手、2名捕手和14名投手，這28人中沒有旅外選手，皆效力於韓職，且僅有4名先發投手。現年26歲的郭彬，效力於韓職斗山熊，本季拿下15勝9敗，被認為是韓國隊本次的王牌先發。投手（14人）：劉泳澯（LG雙子）、任燦圭（LG雙子）、高永表（KT巫師）、朴英賢（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、趙丙炫（SSG登陸者）、郭彬（斗山熊）、金澤延（斗山熊）、李映河（斗山熊）、崔丞鎔（斗山熊）、鄭海英（起亞虎）、郭道圭（起亞虎）、崔智旻（起亞虎）、金書賢（韓華鷹）捕手（2人）：朴東原（LG雙子）、金亨俊（NC恐龍）內野手（8人）：文保京（LG雙子）、申珉宰（LG雙子）、朴成韓（SSG登陸者）、金揮執（NC恐龍）、金周元（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、羅承燁（樂天巨人）、宋成文（培證英雄）外野手（4人）：洪昌基（LG雙子）、崔元準（起亞虎）、尹棟熙（樂天巨人）、李主刑（培證英雄）