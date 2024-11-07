韓國隊28人名單出爐！世界12強棒球賽B組預賽下週即將在台灣開打，中華隊勁敵韓國隊，在今（7）日公布28人名單，其中共有14名投手入選，不過只有郭彬、崔丞鎔、高永表及任燦圭等4名先發投手，預計將會在預賽的5場賽事中輪流先發。韓國隊會在明（8）日抵達台灣，提前進行環境適應，並會在10日和味全龍在天母棒球場進行官辦熱身賽。
韓國採全韓職陣容 4先發應對5戰
韓國隊公布的28人名單中，包含8名內野手、4名外野手、2名捕手和14名投手，這28人中沒有旅外選手，皆效力於韓職，且僅有4名先發投手。由於原先被列為可能先發投手之一的嚴相伯，未能從34人集訓進入到最終名單，所以只剩下郭彬、崔丞鎔、高永表、任燦圭共4投。
根據韓媒消息表示，首戰交手中華隊，對於韓國要搶下晉級相當重要，因此可能會推派郭彬或高永表，擔任首戰的先發投手。現年26歲的郭彬，效力於韓職斗山熊，本季拿下15勝9敗，被認為是韓國隊本次的王牌先發。
2024年12強南韓隊28人名單：
投手（14人）：
劉泳澯（LG雙子）、任燦圭（LG雙子）、高永表（KT巫師）、朴英賢（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、趙丙炫（SSG登陸者）、郭彬（斗山熊）、金澤延（斗山熊）、李映河（斗山熊）、崔丞鎔（斗山熊）、鄭海英（起亞虎）、郭道圭（起亞虎）、崔智旻（起亞虎）、金書賢（韓華鷹）
捕手（2人）：
朴東原（LG雙子）、金亨俊（NC恐龍）
內野手（8人）：
文保京（LG雙子）、申珉宰（LG雙子）、朴成韓（SSG登陸者）、金揮執（NC恐龍）、金周元（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、羅承燁（樂天巨人）、宋成文（培證英雄）
外野手（4人）：
洪昌基（LG雙子）、崔元準（起亞虎）、尹棟熙（樂天巨人）、李主刑（培證英雄）
我是廣告 請繼續往下閱讀
韓國隊公布的28人名單中，包含8名內野手、4名外野手、2名捕手和14名投手，這28人中沒有旅外選手，皆效力於韓職，且僅有4名先發投手。由於原先被列為可能先發投手之一的嚴相伯，未能從34人集訓進入到最終名單，所以只剩下郭彬、崔丞鎔、高永表、任燦圭共4投。
根據韓媒消息表示，首戰交手中華隊，對於韓國要搶下晉級相當重要，因此可能會推派郭彬或高永表，擔任首戰的先發投手。現年26歲的郭彬，效力於韓職斗山熊，本季拿下15勝9敗，被認為是韓國隊本次的王牌先發。
2024年12強南韓隊28人名單：
投手（14人）：
劉泳澯（LG雙子）、任燦圭（LG雙子）、高永表（KT巫師）、朴英賢（KT巫師）、蘇珩準（KT巫師）、趙丙炫（SSG登陸者）、郭彬（斗山熊）、金澤延（斗山熊）、李映河（斗山熊）、崔丞鎔（斗山熊）、鄭海英（起亞虎）、郭道圭（起亞虎）、崔智旻（起亞虎）、金書賢（韓華鷹）
捕手（2人）：
朴東原（LG雙子）、金亨俊（NC恐龍）
內野手（8人）：
文保京（LG雙子）、申珉宰（LG雙子）、朴成韓（SSG登陸者）、金揮執（NC恐龍）、金周元（NC恐龍）、金倒永（起亞虎）、羅承燁（樂天巨人）、宋成文（培證英雄）
外野手（4人）：
洪昌基（LG雙子）、崔元準（起亞虎）、尹棟熙（樂天巨人）、李主刑（培證英雄）