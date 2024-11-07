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台股ETF受益人數如今離千萬大關僅一步之差，65檔台股ETF中，有47檔上週的受益人數增加，增加的人數多寡前4名都有5千人以上的增額，包括006208、0056、00919、0050。而整體受益人數增加的排行中，有6檔是高息型ETF，市值型則占了前三名的兩席。法人表示，儘管市場仍不時受國際不確定因素干擾，但整體而言對台股仍持正向看法。大盤評價先前修正至15倍本益比合理評價，企業獲利仍持續往上，因此第四季大盤拉回仍可偏多操作，無礙中長期偏多趨勢，盤勢在11月美國選舉後可望整理穩健向上格局。台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。台股受惠景氣面回復，以及資金面充沛的雙重利多，預估今年第4季可維持多頭格局，帶來許多類股輪動機會，拉回擇優布局優質產業及個股。今年來金融環境受降息、地緣政治風險、美國總統大選等眾多因素影響瞬息變化，在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛，投資人可留意相關投資契機。