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屏東縣政府農業處委外捕蜂捉蛇和抓捕綠鬣蜥業務，傳出廠商涉造假詐領，屏東地檢署調查發現，委外廠商假報案、製作假照片等不實成果，詐領農業處契約價金，廠商蔡男、翁男與會計楊女、縣府蘇姓技工，檢方聲請羈押禁見。屏東地檢署歷時一年偵辦此案，這個月5日，持搜索票會同亷政署及保五總隊人員，搜索農業處蘇姓技工及蔡姓、楊姓、翁姓3家廠商辦公室場所，查扣相關證據，傳喚蘇姓技正、陳姓承辦人員及蔡姓、楊姓、翁姓3廠商等人到案，訊後依刑法加重詐欺、行使業務登載不實文書罪、貪汙治罪條例等將他們4人聲押禁見，廠商員工及承辦人則分別諭令1萬、 3萬、5萬、8萬元交保，擴大釐清案情。檢方調查，廠商蔡男、翁男與楊女等人，2022年至2023年得標農業處動保科，辦理捕蜂捉蛇暨動物救援勞務採購開口契約標案，3人明知上開契約標案，採按件計價，每件需捕獲標的物，始計價給付至經費用罄，倘無捕獲標的物，則不予計價，竟共同基於詐取財物及使公務員登載不實準文書的犯意聯絡，以謊稱報案、假照片製作不實成果紀錄表、統一發票等，向農業處詐領契約價金。檢方訊問後，農業處承辦人陳男8萬元交保，科長李女諭知請回，廠商4名員工分別以1萬元至8萬元不等交保；廠商蔡男、楊女、翁男及縣府技工蘇男，認涉嫌重大，向法院聲押禁見獲准，法院6日下午裁定羈押禁見獲准。