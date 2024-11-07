▲中市不老志工夫婦葉斯炎、游貴美獲獎受矚目(圖／民政局提供2024.11.7)

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中市政府民政局今(7)日舉辦民政志工表揚暨聯誼推廣活動，表揚各區公所、戶所、孔廟及生管處215位績優民政志工，並轉頒37位榮獲內政部志願服務獎勵志工，共252人獲獎。民政局長吳世瑋表示，感謝民政志工夥伴無私奉獻，長期投入志願服務，協助市府推動各項工作，展現「助人最樂、服務最榮」的崇高精神，讓台中成為幸福城市。吳世瑋指出，民政業務工作範圍廣泛，涵蓋生老病死等各項業務，亦與民眾福祉息息相關，因此作為第一線服務機關的各區公所、戶所、生管處及孔廟，服務的強度與深度都要做得特別好；感謝民政志工夥伴長期不辭辛勞，把市民當作家人，給予最好的服務和照顧，成為民政單位最穩定且可靠的堅強後盾，市府藉此機會公開表揚，期盼志工夥伴持續與市府攜手合作，讓台中這個家愈來愈好、市民愈來愈幸福。立法院副院長江啟臣表示，平常在公所、戶所及生管處等第一線服務機關都可以看到志工夥伴的身影，常聽到台灣的護國神山是台積電，各位志工夥伴就是台中幸福宜居的靠山，每一位志工的故事累積起來就是整個大台中幸福溫暖的故事，大家對台中的付出，我們都感受得到、也看得到，感謝大家的無私付出與奉獻，讓台中更幸福、更宜居。民政局指出，此次獲獎最年長者，是在大甲區公所服務的85歲志工葉斯炎，葉伯伯曾任大甲區農會秘書，退休後不僅致力推行自行車運動，更力行單車環島迄今已8次，推廣運動之餘，並與81歲妻子游貴美一同加入民政志工行列，葉伯伯本人更同時擔任大甲體育場志工、環保局環境教育志工等，夫婦倆人都覺得擔任志工是很有意義的事，可以在服務過程中獲得自我成長，並認識許多朋友，充分展現人老心不老的生活態度，今年夫婦倆人同時獲獎，更成為此次表揚活動最大亮點。民政局並提到，服務於南屯區公所志工張廖敏玉，服務年資長達23年，親切與真誠的服務讓民眾印象深刻，更有民眾在母親節當天獻上康乃馨向她致敬。另服務於龍井戶所的志工郭秋霞，服務時數位位居此次受獎者之冠，高達4,391小時；郭姓志工說，投身志工行列不僅讓她找到生活重心，也讓自己過得更充實、更快樂，讓生命的滿足感更有層次。民政局說，此次受表揚的績優民政志工共215位，包括各區公所126位、各戶所81位、生管處及孔廟各4位，其中服務時數1,000小時以上者有90位，在同一機關服務年資逾10年更有102位。另清水區公所榮獲高齡志工優等獎、潭子區公所榮獲多元創新方案優等獎、潭子戶所榮獲志工量能提升方案第一名。此外，內政部獎勵獲獎志工則有37位，包含服務時數2,500小時以上的金質獎11位、服務時數2,000小時以上的銀質獎10位及服務時數1,500小時以上的銅質獎16位。