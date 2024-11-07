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台中市忠孝路夜市六日晚間出現1名一絲不掛的裸體男子，口中不斷喃喃自語，還把一家油雞店砸攤食材全翻倒在地，台中市警三分局警方獲報到場時男子一絲不掛，嘴裡唸著佛經，經上銬強制管束時他仍試圖抵抗，所幸未釀他人受傷，隨後將吳男強制送醫。台中警第三分局指出，6日晚7時許正義派出所獲報，南區忠孝路夜市有1名男子突然脫光全身衣物，在大街上走來走去嚇壞用路人，經查該名裸男是38歲的吳姓男子。目擊民眾說，吳男不斷喃喃自語、大聲唸經，還朝一間油雞店砸攤，把業者放在前台的食材、櫥櫃通通翻倒在地上，老闆一臉無奈根本無法做生意，吳鬧完又跑向另一間壽司店滋擾。警方獲報到場時，在民意街一帶發現吳男，面對警方詢問他仍繼續唸經，無法正常溝通，警方見他還有攻擊、搶奪物品行為，只好先行上銬予以管束，但吳仍情緒激動一度想應扯手銬掙脫，警方也不斷安撫其行緒。經消防到場將他強制送醫後，警方聯絡上吳男的家屬到院了解情況。警方呼籲，民眾家中如有精神方面的患者應多加留意其情緒狀況，平常也要定期回診檢查，若在外遇到是類疾病患者精神狀況不穩定時，應保持適當的安全距離，並找尋適當的掩體，以維護自身安全。