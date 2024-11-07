民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，估算不法利破百億，北檢9月下旬向台北地院聲請扣押京華城土地，台北地院10月初裁准；鼎越開發公司提出抗告，北檢今（7）日證實，北院更裁仍裁定准予扣押。對此，台北市議員簡舒培表示，法院再裁准扣押京華城土地，裁定書明確寫出柯文哲就是有收賄，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會。
簡舒培今日在臉書發文質疑，「民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？」京華城弊案還在偵辦中，不過針對京華城不法取得20%容積、粗估利益超過111億元，台北地檢署先前向法院聲請假扣押土地以保全日後追徵，獲得法院裁准，鼎越開發提出抗告，台北地方法院更裁結果昨天出爐，仍裁定准予扣押，鼎越未來不可進行土地買賣、移轉，北檢也發函請地政單位協助辦理。
簡舒培表示，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠。
簡舒培接續Po出3大段裁定書內容指出，結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書裡，清楚明白寫著：「威京集團主席即犯罪嫌疑人沈慶京為獲取在本案聲請扣押土地上之京華城改建一案，超過560%的容積樓地板面積，命犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管…每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金……」
「柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城一案係違背法令，竟仍執意為之，令犯罪嫌疑人彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法，多次召集都委會，最後於110年9月9日都委會第783次會議作成決議，終 促成京華城改建以無法源依據之容積獎勵加上容積移轉等……更擴增到840%容積樓地板面積。」
「沈慶京再於犯罪嫌疑人柯文哲完成上述違背職務行為亦即自560%擴增到840%容積樓地板面積，交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受後，作為部分賄賂。」
簡舒培直言，這份裁定書，明確指出「7人210萬」就是京華城案的前金，而柯文哲明知違法卻仍執意幫京華城擴增容積，達成840%後再拿了沈慶京1500萬「作為部分賄賂」。
簡舒培痛批，到目前為止，法院裁定書揭露的內容，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會，「民眾黨確定還要把頭埋在土裡，情勒小草相信『阿北無罪』嗎？」
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簡舒培表示，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠。
簡舒培接續Po出3大段裁定書內容指出，結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書裡，清楚明白寫著：「威京集團主席即犯罪嫌疑人沈慶京為獲取在本案聲請扣押土地上之京華城改建一案，超過560%的容積樓地板面積，命犯罪嫌疑人朱亞虎領銜7名威京集團高階主管…每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入犯罪嫌疑人柯文哲指定之台灣民眾黨政治獻金專戶中，做為犯罪嫌疑人柯文哲與沈慶京期約違背職務行為賄賂之前金……」
「柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城一案係違背法令，竟仍執意為之，令犯罪嫌疑人彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法，多次召集都委會，最後於110年9月9日都委會第783次會議作成決議，終 促成京華城改建以無法源依據之容積獎勵加上容積移轉等……更擴增到840%容積樓地板面積。」
「沈慶京再於犯罪嫌疑人柯文哲完成上述違背職務行為亦即自560%擴增到840%容積樓地板面積，交付1500萬元予犯罪嫌疑人柯文哲收受後，作為部分賄賂。」
簡舒培直言，這份裁定書，明確指出「7人210萬」就是京華城案的前金，而柯文哲明知違法卻仍執意幫京華城擴增容積，達成840%後再拿了沈慶京1500萬「作為部分賄賂」。
簡舒培痛批，到目前為止，法院裁定書揭露的內容，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會，「民眾黨確定還要把頭埋在土裡，情勒小草相信『阿北無罪』嗎？」