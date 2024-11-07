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民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案，估算不法利破百億，北檢9月下旬向台北地院聲請扣押京華城土地，台北地院10月初裁准；鼎越開發公司提出抗告，北檢今（7）日證實，北院更裁仍裁定准予扣押。對此，台北市議員簡舒培表示，法院再裁准扣押京華城土地，裁定書明確寫出柯文哲就是有收賄，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會。簡舒培今日在臉書發文質疑，「民眾黨難道要說法院裁定書也是科幻小說？」京華城弊案還在偵辦中，不過針對京華城不法取得20%容積、粗估利益超過111億元，台北地檢署先前向法院聲請假扣押土地以保全日後追徵，獲得法院裁准，鼎越開發提出抗告，台北地方法院更裁結果昨天出爐，仍裁定准予扣押，鼎越未來不可進行土地買賣、移轉，北檢也發函請地政單位協助辦理。簡舒培表示，最近媒體報導京華城弊案，談到7人210萬的假獻金真賄款，還是柯文哲在工地與市長室收受的1500萬賄款，民眾黨都會氣噗噗跳針喊科幻小說、造謠。簡舒培接續Po出3大段裁定書內容指出，結果在北院裁准扣押京華城土地的裁定書裡，清楚明白寫著：「威京集團主席即犯罪嫌疑人，超過560%的容積樓地板面積，，匯入犯罪嫌疑人，做為犯罪嫌疑人……」「柯文哲明知增加過高、超過560%的容積樓地板面積予京華城一案係違背法令，竟仍執意為之，令犯罪嫌疑人彭振聲主持都市發展委員會，運用各種手法，多次召集都委會，最後於110年9月9日都委會第783次會議作成決議，終……更擴增到840%容積樓地板面積。」%擴增到840%容積樓地板面積，，作為部分賄賂。」簡舒培直言，這份裁定書，明確指出「7人210萬」就是京華城案的前金，而柯文哲明知違法卻仍執意幫京華城擴增容積，達成840%後再拿了沈慶京1500萬「作為部分賄賂」。簡舒培痛批，到目前為止，法院裁定書揭露的內容，已經重重打臉民眾黨，每次的集會也成了挺貪污大會，「民眾黨確定還要把頭埋在土裡，情勒小草相信『阿北無罪』嗎？」