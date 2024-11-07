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台北股市今（7）日終場上漲191.44點或0.82%，收在23408.82點，日K連5紅，成交量放大到4248.02億元；其中三大法人合計買超113.04億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「由賣轉買」買超54.35億元；投信「連7買」，今日買超25.6億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超33.09億元，合計三大法人買超113.04億元。美國共和黨總統候選人川普勝選，二度入主白宮，美股四大指數昨日全數走高，其中道瓊、那斯達克、標普500指數接連創下歷史新高，而台北股市今日開盤稍稍遇到亂流，盤下開出、下跌37.37點、來到23180.01點，不過隨後在權值股回神之下，再加上族群題材發揮之下，隨即翻紅走高，最高一度來到23512.1點，終場上漲191.44點或0.82%，收在23408.82點，日K連5紅，成交量放大到4248.02億元。中小型股表現更為強勁，櫃買指數開高走高，盤中最高一度來到267.68點，終場則是上漲2.49點或0.94%，收在267.58點，日K連2紅，一口氣站上10日憲以及季線，成交量為1026.6億元。權值股全數走高，權王台積電以1050元盤下開出、下跌10元，隨後在買單挹注下翻紅走高，終場上漲5元或0.47%，收在1065元，日K連5紅，挹注大盤指數就有40點；鴻海同樣也以盤下開出、來到212元，盤中最高來到219元，終場則是上漲3.5元或1.64%，收在217元，短期均線是失而復得，挹注大盤指數就有15點；聯發科雖然以盤上1330元開出、上漲25元，不過隨後股價開始走低，終場收在平盤價1305元。今日個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、鴻準、金寶、群創、建漢；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、鴻海、世芯-KY、廣達。