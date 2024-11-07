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立法院財政委員會昨續審《財劃法》部分條文修正草案，朝野再爆衝突，國民黨立委陳玉珍事後指控，她的牙齒被綠委打斷，卻被綠營質疑她的牙齒早就掉落，而國民黨立委徐巧芯今（7）日秀出照片，強調陳玉珍的牙齒就是被民進黨賴惠員擠斷，賴惠員則發出3點反擊，並PO出照片指藍委邱鎮軍抓住她的手，因此是邱鎮軍弄斷陳玉珍的牙齒。徐巧芯今秀出照片指出，賴惠員的手捂住陳玉珍的嘴巴施壓，邱鎮軍是要把賴惠員的手拉開，兇手就是賴惠員。「造謠大隊長徐巧芯有牙齒沒天良！」賴惠員回應三點，首先，陳玉珍週一就缺牙的影片眾人皆知，昨天缺牙也沒有流血、沒有腫起來，「何來陳玉珍的牙齒就是被我擠斷的？」再來，賴惠員說，她昨日已反駁，她被國民黨男性委員團團包圍，就這張照片來看至少就有羅廷瑋、邱鎮軍、顏寬恒等人壓制她，「邱鎮軍甚至還緊緊抓住我的手，所以是邱鎮軍弄斷陳玉珍的牙齒」。最後，賴惠員批評，看圖說故事誰都會，徐巧芯只會事後諸葛潑髒水，到底要不要說清楚自己跟詐騙集團大姑的關係是什麼？「陳玉珍的牙齒比財劃法重要？請國民黨民眾黨正視真正的國家大事，不要一顆牙毀台灣，滿口爛牙難怪只會栽贓抹黑」。