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立法院財政委員會昨天續審《財劃法》，因不滿召委陳玉珍只花了3分鐘就宣布散會，導致藍綠委一早就爆發肢體衝突。陳玉珍更自爆，衝突讓她的牙齒都被打斷了。稍早國民黨立委徐巧芯曬出照片，直指就是民進黨立委賴惠員擠斷的。沒想到賴惠員竟甩鍋稱，是國民黨立委邱鎮軍弄斷的。讓徐巧芯不忍再酸，「賴惠員身為波波牙醫的媽媽，還真的對牙齒沒有概念」。立法院財政委員會昨天繼續審查《財劃法》，國民黨立委一早6點就甲級動員佔住主席台，9點開會時間到，陳玉珍進入逐條審查，並問現場有無異議，綠委在台下雖聲嘶力竭喊有異議，但陳玉珍仍完成逐條審查，送出委員會，3分鐘就宣布散會，隨即發嚴重肢體衝突。在激烈肢體衝突後，陳玉珍自爆，衝突讓她的牙齒都被打斷了。今天同黨立委徐巧芯站出來指控，並曬出照片，直指就是賴惠員壓住陳玉珍的嘴部，所以週一鬆脫的牙齒，本來週二下午去稍微補了，週三又被扯掉。沒想到，賴惠員竟又辯稱，看圖說故事誰都會，徐巧芯只會事後諸葛潑髒水，就她公布的這張照片來看，「邱鎮軍緊緊抓住我的手，所以是邱鎮軍弄斷陳玉珍的牙齒。」對此，徐巧芯稍早再反擊，賴惠員的手捂住陳玉珍的嘴巴施壓，邱鎮軍是要把賴惠員的手拉開，兇手就是賴惠員。至於陳玉珍的植牙，週一時被民進黨衝突斷掉了，但週二時補回去，週三因為遭到暴打又再掉一次而且無法再自行補回。徐巧芯認為，如果不是民進黨暴力，無論週一或週三，牙齒都不會掉。而且賴惠員身為波波牙醫的媽媽，還真的對牙齒沒有概念，陳玉珍的斷齒又不是連根拔起，你又沒有帶鉗子連根拔起，本來就不一定會流血或紅腫，還說別人一口爛牙，真的是做賊喊捉賊，敢做不敢當。徐巧芯直言，且賴惠員已是暴力慣犯。昨天賴惠員也胡亂指控她推人，但事實上我雙手高舉，根本沒推，影片都有錄到，這才是真正的詐騙現行犯。徐巧芯再指，且民進黨團書記長蔡易餘竟稱，「那是乳牙嗎？還有辦法長出來？」，蔡易餘或他的朋友是沒有補牙的經驗 ？陳玉珍早就說了那顆原本就是「植牙」，斷了以後稍微補強只需要幾個小時，跟乳牙有什麼關係？為了掩飾民進黨的暴力，連這種沒常識的話都敢講出口，實在傻眼。