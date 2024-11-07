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▲料理鼠王在眾目睽睽之下爬進紙袋享用大餐。（圖／翻攝Threads@angus_0225）

▲高雄市衛生局在獲報之後，也前往豆漿店現場稽查。（圖／高雄市衛生局）

真的會影響食欲！昨（6）日晚間有民眾前往高雄前鎮區一家豆漿店，結果卻在擺放餐點的檯子上，目睹一隻大灰鼠爬進食物紙袋內，驚人畫面立刻引發瘋傳。對此，高雄市衛生局今（7）日也立即前往店家稽查，並查獲現場6項衛生缺失，要求限期改善。一位民眾昨晚在社群平台Threads上分享，自己前往前鎮區一心路一間豆漿店，準備點餐時卻看見一隻體型頗大的老鼠，直接爬上擺滿餐點的檯子，還鑽進一個放著製作好薯餅的紙袋內，開始享用大餐。民眾也表示，拍下畫面之後也立刻通知店家，對方也馬上對台子上被「料理鼠王」污染的食物進行處理。不過驚人的影片也讓大批網友驚呼「料理鼠王在試菜」、「隻是新來的吧！怎敢光天化日之下這樣狂妄」。而高雄市衛生局在獲報之後，也前往豆漿店現場稽查，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但業者坦承影片內容屬實，衛生局將依食品安全衛生管理法第14條及第47條第1項第6款規定，裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。此外，衛生局也在豆漿店現場查獲6項衛生疏失，包含垃圾桶未加蓋、冰箱門未保持清潔、冷凍庫食材分裝未加蓋，食材分裝罐未標示有效日期、未有冷凍冷藏庫記錄表等等，也要求業者限期改善。