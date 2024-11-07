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▲1981年出生的美籍男子李維，曾在2001年犯下對未成年猥褻罪，2010年涉犯公共猥褻罪，移民署在10月11日接獲AIT國土安全調查辦公室公文示警。（圖／翻攝畫面）

20年前曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），遭法院判處90日有期徒刑，緩刑2年，上（10）月2日以90天免簽證入境台灣，並入住桃園機場附近的商旅，後續行蹤不明，疑似仍在雙北市遊走。據了解，李維曾在本周一（4日）親自前往移民署理延長居留簽證，但是遭到拒絕，不過並未有人發現其身份沒有即時攔阻，錯失機會。據了解，1981年出生的美籍男子李維，曾在2001年犯下對未成年猥褻罪，2010年涉犯公共猥褻罪，移民署在10月11日接獲AIT國土安全調查辦公室公文示警，指出華勒斯2001年遭判刑後列管，但他卻在10月2日清晨入境台灣，但未按址居住，行蹤不明。移民署在接獲AIT通知後，立即與桃園市警局協同調查，警方前往李維在桃園機場附近的商旅查詢，不過對方僅入住一晚後即離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。對此，移民署表示，儘管李維並未遭外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾安全，已成立專案小組追查其行蹤。根據《中時新聞網》報導，李維疑似目前仍出沒於雙北，甚至在本周一（4日）親自前往移民署辦理延長居留，不過因為他拿的是B90簽證，也就是我國給予美方的90天期簽證，李維未有勞動部核發工作證，因此遭到拒絕，但辦理期間，移民署櫃台人員卻未發現李維遭註記具有特殊身分，讓他從容離去，直到週二（5日）事件曝光，才緊急通報桃園專勤隊盡速查緝。