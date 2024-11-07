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▲亞洲盃男子籃球資格賽和平籃球館對戰香港賽事，座位位置及其價碼。（圖／取自中華籃協臉書）

▲亞洲盃男子籃球資格賽對香港一戰，將在11月8日售票。（圖／取自中華籃協臉書）

男籃亞洲盃資格賽第二階段賽事，中華男籃在11月21日將在主場和平籃球館迎戰香港隊，中華籃協今（7）日稍早公布售票資訊，1樓場邊席售票為3000元，1樓特區票賣1200元，1樓特A區票1000元，而2F自由座為500元，預計於11月8日(五) 中午12:00 準時開賣中華隊本次亞洲盃資格賽15人名單中，在中國CBA打球的有4人，日本B. LEAGUE 有3人。國內職籃TPBL有7人，PLG有1人，陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖，在日本B. LEAGUE打球的阿巴西和游艾喆也回歸。根據籃協說法，李愷諺膝10月29日因半月板受傷傷退，10月31日選訓委員會決議建議兩位選手，11月3日教練決定選游艾喆。高柏鎧方面，在取得身分證、護照後，國際籃總於11月1日（周五）確認高柏鎧的參賽資格。(1)1F場邊席-對號座：票價3000元(2)1F特區票-對號座：票價1200元(3)1F特A區票-對號座：票價1000元(4)2F普通區票-自由入座：票價500元(5)3F無障礙座位區：票價250元中華台北香港11月8日(五) 中午12:00 準時開賣！售票平台｜年代售票四大超商同步販售賽事時間｜11/21(四) 19:00（17:00開放入場）賽事地點｜臺北和平籃球館 (台北市大安區敦南街76巷28號)