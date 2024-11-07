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▲兩個颱風重創菲律賓，造成超過150人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

才剛歷經雙颱肆虐，菲律賓部份區域上個月迎來數十年來最慘洪災，如今颱風銀杏（Yinxing）恐又要登陸菲律賓，政府5日表示已指示軍隊待命救援，目前颱風最有可能從東北方襲來，最快在今（7）日晚間登陸。根據《越南快訊》報導，由於越南和菲律賓近幾個月都受到颱風肆虐，特別關注此次颱風銀杏的動向，菲律賓國家氣象機構（Pagasa）表示，颱風的風暴中心預計距離奧羅拉省東部城鎮巴萊爾590公里（367英里），風速為120公里/小時（75英里/小時）。菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，地方政府部門已安排並呼籲偏遠社區的居民提前撤離，因為救援人員可能沒辦法在颱風來襲時前往救援。特奧多羅在簡報中表示：「各政府機構應共同努力發布預警，提前計劃並預先部署所需的防災品項和因應對策。」菲律賓官員補充說，各單位正在囤積食糧，士兵正在待命以幫助救援工作，水壩也正在提前放水以防止洪水。菲律賓氣象局官員納撒尼爾·塞爾萬多（Nathaniel Servando）表示，這起颱風可能會在周四（7日）晚上到週五（8日）早上襲擊北部卡加延省周圍的陸地，給沿途城鎮帶來傾盆大雨，不過颱風仍有可能轉向離開。菲律賓民防管理員阿里爾·內波穆塞諾（Ariel Nepomuceno）表示，約2,400 萬人可能會直接受到颱風的影響。民防數據顯示，這場颱風是不到一個月內第三次威脅菲律賓的颱風，前兩個颱風襲擊了呂宋島，造成151人死亡、21人失蹤。菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅說：「我們從前兩次災難中學到了很多東西，這就是我們調整流程的原因。」菲律賓國家減少災害風險和管理委員會（NDRRMC）表示，自週二以來已有10,888人被疏散，部份居民被安置在中心，等待颱風來襲和離去，目前颱風帶來的暴雨和強風已經影響超過3,000人。