我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案，日前再遭法院裁定延押2個月，是否提起抗告受外界熱議。律師黃帝穎今（7）日提起3大應駁回抗告的理由，包括柯文哲重罪，刑度遠高於沈慶京和彭振聲、柯文哲有帳房「橘子」許芷瑜潛逃遭通緝、柯文哲拒絕提訊，認為柯文哲沒有抗告空間。黃帝穎今日在臉書發文表示，沈慶京彭振聲抗告遭高院裁定駁回，延押二個月確定，柯文哲要抗告就準備被高院打臉，並提出柯文哲抗告應被駁回的3大事由：黃帝穎指出，高院裁定駁回刑度相對輕的沈慶京、彭振聲抗告，兩人延押2個月確定，「柯文哲是最重無期徒刑之罪，高院沒理由輕重失衡」，另高院裁定罪名，沈慶京行賄罪是一年以上、七年以下徒刑，彭振聲所涉圖利罪是五年以上徒刑，都比柯文哲最重無期徒刑的「違背職務收受賄罪」刑責輕很多，「刑度較輕的沈慶京、彭振聲抗告都被高院駁回了，重罪的柯文哲若抗告，就準備被高院打臉！」黃帝穎表示，沈慶京、彭振聲沒有帳房逃亡，但兩人都被高院駁回抗告，延押確定，柯文哲的帳房潛逃，串證、滅證風險更高，抗告理當被駁回。黃帝穎直言，對比同案在押被告沈慶京「坐輪椅都配合提訊」、彭振聲超過十次配合提訊且部分認罪，沈、彭兩人對司法的配合度遠勝柯文哲，認為沈、彭都被高院駁回抗告而延押確定了，柯文哲當然更沒有抗告空間，「民眾黨、黃國昌喊抗告是陷柯文哲於不義。」