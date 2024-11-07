我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美麗市場受到鄰近居民喜愛，平均客單價600元，比信義區更高，信義區約400元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲麝香葡萄買一送一原限量100串，一口氣加碼至200串。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲東區最美的超市「美麗市場」，也特別於週年慶推出日本頂級生鮮買一送一。（圖／新光三越提供）

東區百貨週年慶之戰開打，新光三越DIAMOND TOWERS與SOGO忠孝店今（7）日同步登場，DIAMOND TOWERS祭出日本A5和牛買一送一，限量100組開店30分鐘內秒完售，副理陳侑孝也透露，今早已有兩單90萬元珍稀精品包成交，新光三越週年慶今（7）日由首次加入週年慶陣容的DIAMOND TOWERS，聯手台南新天地和高雄左營店，南北三地接力開跑，DIAMOND TOWERS今年為首度舉辦週年慶，上午來客數增1成，預估今日來客數可漲3成。DIAMOND TOWERS店長吳祥福表示，由於館內品牌較年輕化，相較於新光三越其他分店，DIAMOND TOWERS年齡層落在20至40歲，女性佔6成、男性4成，名品業績佔4成、化妝品佔2成，其中美麗市場受到鄰近居民喜愛，平均客單價600元，比信義區更高，信義區客單約400元。副理陳侑孝也透露DIAMOND TOWERS一早就成交兩筆90萬元訂單，都是購買比利時貴婦品牌DELVAUX珍稀包。店長吳祥福也驚喜宣布明（8）日麝香葡萄買一送一原限量100串，一口氣加碼至200串，用超值回饋吸引更多民眾進店消費。與遠東SOGO週年慶同日開跑，是否會感到壓力？店長吳祥福認為「兩個百貨客群不一樣，可以經營不一樣的客人，讓商宣共榮」。新光三越南北三店週年慶共同攜手開跑下，首日業績有望突破9億大關、來客數突破11萬人次。SOGO董事長黃晴雯也樂觀看待同業競爭，透露DIAMOND TOWERS的客流導入東區，對商圈發展有幫助，且從DIAMOND TOWERS加入商圈以來，復興館客流量增加達26%「一起把東區商圈的餅做大是好事」。DIAMOND TOWERS自11月7日起至1月24日，攜手超過130家以上品牌首度舉辦週年慶，為期18天，首14日有化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定，名品／大家電／法雅客單筆刷1萬送萬點之外，11大指定銀行亦加碼推出多重消費滿額即贈skm points。以優雅生活為主軸，東區最美的超市「美麗市場」，也特別於週年慶推出日本頂級生鮮買一送一！11月8日還有日本長野／山梨麝香葡萄買一送一（原價699元，限量200串），首8天每天都有不同的優惠，最低可享受5折起的超值價格，快衝一波搶優惠。