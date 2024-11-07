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位於印尼東努沙登加拉省的勒沃托比火山（Mount Lewotobi）今（7）上午11時30分左右再度噴發，火山灰濃密滾滾直衝天際，噴發高度達5000公尺，並伴隨數次地震。當地政府已迅速疏散附近居民，以確保安全。從現場影像中可以看到，濃黑的煙塵幾乎遮蔽天際，景象相當震撼。根據《日本放送協會》（NHK）報導，日本氣象廳對於此次火山噴發高度戒備，認為若火山噴發產生的壓力波擴散至海洋，或將引發海嘯。若此情況發生，海嘯波最快將於今日下午2時30分抵達沖繩。不過截至目前，並未觀測到任何海嘯跡象，氣象廳仍持續密切監控，日本氣象廳特別強調，海嘯的預測僅為假設情境下的分析，尚未確認實際海嘯生成。當局呼籲民眾保持警惕，並留意最新警報資訊。勒沃托比火山由兩座火山峰組成，其中的勒沃托比·拉基拉基山（Lewotobi Laki-Laki）自10月底便開始出現活躍徵兆，11月3日開始噴發後至少造成當地10人喪生，其中還包括一名兒童，另外還有64人因吸入火山爆發所排放出來的氣體而受傷，已有超過4000人緊急撤離至安全地區，至少超過1萬名居民受到影響。當地災害管理機構已將火山預警級別提升至最高的第4級，並限制火山周邊7公里範圍內的所有活動。根據美國史密森尼自然史博物館的全球火山研究資料庫，勒沃托比火山位於印尼佛羅勒斯島東部，海拔約1700公尺，這座火山在過去一年中多次噴發，導致數千居民撤離。