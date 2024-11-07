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代工大廠鴻海近期股價表現強勁，今（7）日終場上漲3.5元或1.64%，收在217元，市值時隔將近4個月重返3兆新台幣大關！此外回顧鴻海10月表現，上漲24元或12.8%，月K連2紅，此外11月有望延續漲勢，月K有望拉出第三根紅K棒。台北股市今（7）日開盤稍稍遇到亂流，盤下開出、下跌37.37點、來到23180.01點，不過隨後在權值股回神之下，再加上族群題材發揮之下，隨即翻紅走高，最高一度來到23512.1點，終場上漲191.44點或0.82%，收在23408.82點，日K連5紅，成交量放大到4248.02億元。鴻海今日開低走高，以盤下開出、來到212元，盤中最高來到219元，終場則是上漲3.5元或1.64%，收在217元，短期均線是失而復得，挹注大盤指數就有15點；鴻海的走高也帶動鴻家軍今日有強勁表現，多檔亮燈漲停，包括陽程、鴻準、建漢，其餘各股也有表現，台揚一度亮燈漲停，可惜尾盤漲停打開、上漲逾9%，乙盛-KY、AMAX-KY上漲逾7%，群創上漲逾6%，元隆、友威科上漲逾5%，東捷、廣宇、臻鼎-KY、新普上漲逾4%，榮創、中揚光上漲逾3%。鴻海10月營收也有亮眼表現，10月營收為新台幣8048.47億元，月增9.80%、年增8.59%，創下同期新高，也創歷史次高；此外，累計前10個月營收為新台幣5.532兆元，年增9.57%，也創同期新高。針對第四季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第四季營運，將可達到季增、年增的表現。鴻海今日股價也重新站回新台幣3兆元關卡、來到3.01兆元，是繼7月11日、也就是將近4個月以來，重新站上這個里程碑。是目前台股唯二市值高於3兆元的企業，另一家則是台積電，今日市值高達27.62兆。