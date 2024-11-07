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▲林廷憶被罵，是個咖才有資格哭。（圖／翻攝自Netflix）

▲楊謹華飾演的大明星周凡和劉冠廷發生一夜情。（圖／翻攝自Netflix）

楊謹華、謝盈萱主演戲劇《影后》今（7）日在Netflix上線，劇中楊謹華和謝盈萱過去曾是一起在演藝圈打拚的好友，後來因為對未來規劃不同鬧翻，首集中就揭開女演員背後心酸，楊謹華已經是當紅一線演員，卻還被要求試戲，她大吼，「我為什麼還要試戲啊！」陳庭妮則是被逼著穿裸露服裝拍照。《影后》第一集由鍾欣凌飾演的經紀人「胖姐」做開場，開車載著新人演員史艾瑪（林廷憶 飾）趕試鏡，在現場看到大批條件都比自己好的女生，內心五味雜陳，那是剛出道必經的過程。好不容易爭取到角色，結果到片場才發現自己演的是「屍體」，全身是血躺在地上，工作人員還往她身上狂灑水，就連被前輩曾莞婷踩到手，都不敢吭聲，鍾欣凌告訴她，「等妳是個咖才有資格掉眼淚。」一脫成名、勇敢追愛的女明星陳庭妮則是在平片拍攝時被攝影師要求穿上黑色內衣內褲上陣，經紀人謝盈萱前去溝通，陳庭妮無奈，「謝盈萱說服她，是女人味的性感，陳庭妮不買單，讓謝盈萱變臉喊，「」沒想到陳庭妮還真的說好。原來陳庭妮是因為男友的關係，才不願意穿得裸露。謝瓊煖在劇中飾演一位長壽劇演員，在化妝室累到睡著，被叫醒後一上戲就要演打巴掌的戲，卻頻頻NG，最後惹對戲的姚淳耀不爽，還原了八點檔拍攝現場的緊張和快節奏。楊謹華飾演的大明星「周凡」住在飯店，已經多年沒有拍戲，每天喝酒在房間跳舞，還跟劉冠廷發展一夜情，經紀人幫她接戲，她在電話中大喊，「」後來到片場想和導演打招呼爭取機會，結果看到導演正在吃陳庭妮豆腐，出手相助，卻害得自己也沒機會拍戲了，劇集一上線就引來觀眾熱烈討論。