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▲美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘及幕後工作人員出席節目《夜市王》發布記者會。（圖／記者朱永強拍攝）

▲金針菇被問及邪教風波，忍不住求饒。（圖／記者朱永強拍攝）

知名YouTuber「韓國ㄟ金針菇」有131萬粉絲訂閱數，在網路上擁有超高人氣，日前卻與好友林瑄受到網友質疑，懷疑她們加入「邪教」組織，在網上引發熱議，對此，金針菇也兩度澄清自己沒有參與相關課程。今（7）日金針菇和美麗本人、李伯恩、泰國娘娘、製作人謝乾乾出席節目《夜市王》發布記者會，風波後首度現身，被問及此事，忍不住激動求饒：「兩個字，沒有！」金針菇先前被網友挖出疑似參加邪教或「心靈課程」，對此，她發文澄清自己確實有在上課，「有看到大家討論留言及新聞內容，想說看到一些菇粉們擔心，這邊統一回覆，我沒有參與相關的課程或組織喔，最近只有上托福英文課，謝謝大家。」昨日更二度強調：「我沒有參與相關的課程或任何組織！」並表示以後不會重複解釋了，因為太怪，強調：「我就是沒有。」金針菇在風波後首露面，被問到相關問題，她面露無奈，連喊了好幾次「沒有」，強調自己沒有參加邪教、心靈課程，只有在上托福課，被問到心情是否有受到影響，她也表示目前都還好，雖然還是會有點委屈，但也有心理準備，公眾人物就是會碰到這些問題，美麗本人也跳出來救場，笑說自己有參加過「帥哥互助會」，同場同學還有王陽明、瘦子、炎亞綸，讓全場笑翻。金針菇在新節目《夜市王》中擔任評審，以韓國人身分嘗遍全台各地的夜市美食，並進行評分，她透露當時在拍攝節目時有胖2、3公斤，因此結束錄製節目有特別飲食控制，體重才降回來，也被虧她是所有評審中最瘦的，拉低脂肪平均值，泰國娘娘笑說自己沒有變胖，原本食量就很大的他卻也忍不住直呼：「拍這個節目，人生第一次覺得吃太多了！」