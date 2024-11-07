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美國總統選舉結果昨（6）日下午揭曉，川普再度入主白宮，此前，川普在造勢活動上多次影射我國奧運拳擊金牌選手林郁婷性別爭議。對此，外交部長林佳龍今（7）日受質詢時表示，「選舉期間每件事情都要回應嗎？」，並再三強調，「相信奧運，也捍衛我們的金牌。」國民黨立委洪孟楷今日在立院外委會中，針對川普疑似多次以性別議題攻擊我國選手一事，質詢林佳龍為何外交部都沒反應？林佳龍表示，雖然川普沒指名，但依照過去發言脈絡，「我們就是捍衛我們選手」，並相信奧運規則。洪孟楷回覆道，如果是這樣，有人攻擊我們國家選手，是否都應該出來表達立場？林佳龍表示，「就像委員現在問我，我就這樣表達。」林佳龍質疑，選舉期間每件事情都要回應嗎？川普若講不對的事我們也不能夠只講尊重；林強調，雖然沒就這件事跟對方溝通，但立場一致，就是相信奧運，也捍衛我們的金牌。