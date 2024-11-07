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因應台中市垃圾大戰問題，環保局推出多元去化方式。市議員楊大鋐今(7)日質詢指出，台中市垃圾量仍居高不下。雖然新冠疫情影響造成外帶餐具增加，疫後垃圾卻遲遲降不下來，截至去年底垃圾產生量比疫前108年還增加了48.99%。他建議環保局除了增加垃圾處理量能，也要進行源頭管制、祭出垃圾減量措施因應。依據環境部統計資料，台中市所產出的一般廢棄物一年比一年增加，112年一般廢棄物產生量高達168萬5,646公噸，與同年度一般廢棄物處理量162萬6,253公噸，處理量產生差短5萬9393公噸。楊大鋐說，台中市三座焚化廠因焚化爐老舊，每日焚化處理量大幅減少，與原設計日處理量900公噸相差甚遠。112年日均焚化量，文山廠527.19公噸、后里廠676.07公噸、烏日廠790.36公噸。因此焚化爐汰舊換新迫在眉睫。楊大鋐質疑，最老舊的文山廠汰舊換新卻延宕至今，從原定去年八月發包，拖到現在都還未招標。而今年6月議會定期會，當時環保局信誓旦旦說今年會完成發包簽約，結果現在剩一個半月不到八字還沒一撇，顯然環保局再度跳票。楊大鋐認為，計畫趕不上變化，應從源頭管制進行垃圾減量。其中，他也發現台中市一般廢棄物回收率逐年降低，是以110年回收率62.22%，112年卻降到59.59%，代表回收率要再加強。根據環境部統計，自今年7月開始執行加強破袋稽查後，共有6個縣市垃圾量較去年同期(2023年7月)下降，其中又以彰化縣減量率33.47%、南投縣減量率3.92%、台東縣減量率3.24%、桃園市減量率0.57%成效最為顯著。楊大鋐建議，環保局應參考其他縣市做法，除了落實破袋稽查，也可祭出優惠措施，例如編列預算獎勵清潔隊或者給予做好垃圾回收的社區獎金。環保局長陳宏益表示，文山廠汰舊換新延宕，係現因發電收入問題致與原先財務規劃有出入，影響廠商意願，是以經濟部能源署上周公告草案，預告修正再生能源售電費率，將從一度4元降為一度2元，因中央政策有轉變，造成廠商對此有很大疑慮，因會影響廠商後續付出的成本，不過環保局會再加速辦理。