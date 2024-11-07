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劉德華日前來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇酸他是「媚共藝人」，而同黨的政策會執行長王義川也質疑，劉在演唱會上唱歌曲〈中國人〉，有統戰疑慮。對此，陸委會副主委梁文傑今（7）日表示，若有發生「貶低台灣作為國家的地位」的情況，將立即要求離境。梁文傑在立院備詢時被立委沈伯洋質疑，劉德華在台北小巨蛋舉行演唱會，陸委會以「沒有傷害台灣言論」為由，同意劉德華演出，但「沒有傷害台灣言論」較抽象，陸委會畫設的紅線在哪裡？梁文傑指出，經查劉德華無大陸政協的官方資料，且政協在中國黨政體制中是比較邊緣位置，若把紅線畫在政協身分，可能很多中國官方人士、黨政軍人士都無法來，因此陸委會審查時不會以政協身分為標準。梁文傑接續表示，對於傷害台灣言論的解釋，基本要求是「不可以貶低台灣作為國家的地位」，例如西門町搶旗子事件等，若有發生如此情況，將立即要求離境，至於其他官方人士來台有特殊考慮，將視個案處理。