銀杏颱風（國際命名：Yinxing，中國提供）今（7）日下午已升格為「強烈颱風」，中央氣象署提醒，雖然強颱銀杏對台灣沒有直接影響，但外圍環流從今晚開始，將會為北部和東半部帶來明顯降雨，甚至可能達豪雨等級。
強烈颱風「銀杏」今天下午2時，中心位置在鵝鑾鼻東南方460公里的海面上，以每小時11公里的速度，向西進行，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑70公里。
臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，「銀杏颱風超乎預期的增強，升格為強烈颱風，也是今年第5個強颱，目前正在侵襲菲律賓呂宋島北岸。」
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，銀杏颱風路徑即將登陸呂宋島東北角，颱風眼非常清楚、結構極佳，強風豪雨集中在颱風眼牆處，颱風北邊的雲系慢慢向北擴散，因此明後天，台灣各地雲量比較多，宜蘭、東北角累積雨量可能來到大雨等級。
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臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，「銀杏颱風超乎預期的增強，升格為強烈颱風，也是今年第5個強颱，目前正在侵襲菲律賓呂宋島北岸。」
天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，銀杏颱風路徑即將登陸呂宋島東北角，颱風眼非常清楚、結構極佳，強風豪雨集中在颱風眼牆處，颱風北邊的雲系慢慢向北擴散，因此明後天，台灣各地雲量比較多，宜蘭、東北角累積雨量可能來到大雨等級。