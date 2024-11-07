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▲屏東縣萬丹鄉驚見綠鬣蜥趴趴走，議員洪宗麒指出，近期因綠鬣蜥啃光農作物，因此啟動了好幾天的「夜間巡捕」。（圖／翻攝屏東縣議員洪宗麒臉書）

外來種生物綠鬣蜥，目前在台灣幾乎以倍速增加，從全國獵捕的數字來看，2019年全國捕捉8068隻，去年2023年5萬7738隻，2024年1到8月，全國已經移除4萬6千多隻，尤其屏東縣移除數量就約占五成。對屏東農民來說，綠鬣蜥根本是一場惡夢，綠鬣蜥所到之處不只會啃食紅豆苗，也有農民曾在地瓜園捕獲滿嘴地瓜葉綠鬣蜥，甚至絲瓜棚也出現過綠鬣蜥，有農民甚至抓不勝抓，直接留一塊農地給綠鬣蜥吃。在屏東的綠鬣蜥數量到底多驚人，屏東縣議員號召農民加入「獵龍行動」，每個晚上花6個小時，11天抓了2000多隻綠鬣蜥，甚至捕抓過程中，在樹上休息的綠鬣蜥被驚動，綠鬣蜥嘩啦嘩啦掉下來，就像下起「綠鬣蜥雨」。雖然綠鬣蜥移除數量每年居高不下，但因為綠鬣蜥具高度繁殖力，母蜥約3年即可達性成熟，產卵數量多及高孵化率，成體在野外沒有天敵，數量增殖快速，即使屏東縣府加強宣導1959動保專線，也辦理綠鬣移除獎勵，讓民眾知道防治綠鬣蜥擴散危害，但移除速度仍然趕不上綠鬣蜥的繁殖速度。甚至還因為捕捉綠鬣蜥有獎勵，彰化地區的移工，也加入捕捉綠鬣蜥的行列賺外快，自組「獵龍隊」，只是他們捕捉綠鬣蜥活體再轉賣，大隻的甚至喊價到每隻以2萬元出售，但若是提供給縣府，一隻最多只能拿到幾百元獎勵金，才會吸引不少移工自行購買工具獵捕綠鬣蜥，只是這樣一來，恐怕又將成為移除鬣蜥破口。現在彰化縣府農業處祭出罰則，若有人販賣綠鬣蜥，違法者將依《野生動物保育法》開罰1萬到5萬。為了因應綠鬣蜥入侵，林業保育署表示，境外管理、境內管理和移除控制三方面。境外管理，2015年6月公告綠鬣蜥為禁止輸入名單，自邊境海關部分全面禁止輸入阻斷源頭。境內管理部分，2020年9月公告綠鬣蜥為有危害生態之虞非我國原生物種，寵物端全面列管登記造冊，2020年12月之後未登記被查獲飼養者開罰。已管控人為飼養525隻，嚴格管制不得繁殖、不得買賣、也不能釋放。每年也會要求地方政府抽查追蹤。但是目前僅有台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣，中央有提供經費補助地方政府委託團隊移除。而林業保育署委託屏東科技大學團隊同步調查，現在綠鬣蜥在各縣市核心區，經人為移除擾動過程也呈現擴張，也因為每年的強降雨或颱風，影響族群移動。林業保育署表示，綠鬣蜥因生殖潛能高，氣候環境與原棲地相似，加上野外無天敵，一旦入侵，控制上就非常困難，依外來入侵種移除成本分析曲線，綠鬣蜥現況仍處可控制階段，經研究團隊分析移除個體體型，部分區域已呈平均體型下降，顯示現況移除努力對族群壓制有幫助，最初分布範圍在屏東、高雄、嘉義及台東零星發現，也因中南部氣候與原產地相似，台灣並無大型個體捕食者或生態上的競爭者，因此能快速建立野外族群。現在綠鬣蜥群體仍集中在中南部，但已經嚴重影響當地居民生活，綠鬣蜥氾濫也正在侵害台灣生態，是刻不容緩的生態危機，也亟需相關單位正視。