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美國共和黨候選人川普(Donald Trump)勝選，各界關注「川普2.0」將再次啟動高關稅壁壘措施，尤其川普競選期間曾喊出對中國加徵60%關稅，是否對我國產生衝擊。陸委會今（7）日表示，大陸台商應該思考分散風險、強化全球佈局。陸委會今日例行記者會上，媒體詢問川普當選，曾揚言對中國加徵60%關稅一事，會不會對大陸台商造成影響？陸委會副主委梁文傑回應表示，川普確實有講過對大陸增加60%關稅，但選上會不會真的進行還要觀察，但如果真的這樣做，因為很多台商是在大陸製造再出口到美國，大陸台商會進一步考慮是否要移出中國。梁文傑說，目前台商對中國大陸投資確實在逐年下降，台商對大陸投資佔對外投資在2010年曾最高達到83％，2023年已經下降到14.4%，下降幅度非常大，今年1至9月赴陸投資佔對外投資金額只有7.4%，如果美國關稅大幅上升，這樣的趨勢會更進一步加強，政府會密切關注，也提醒台商在陸投資做好分散市場和全球佈局的規劃。