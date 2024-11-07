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韓國旅遊「最新付款神招」來了！LINE Pay於今年7月開通台灣用戶可至韓國合作商店使用，今日宣布再拓合作商店支付據點，包括超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌INNISFREE以及SAMSUNG C&T旗下多達11個知名服飾品牌，年底旅遊旺季到，民眾遊韓以LINE Pay消費，最高可享LINE POINTS 20%回饋優惠。LINE Pay跨境支付交易量成長2.5倍，近期公司獨家推出「遊韓專區」平台，讓用戶在海外也能一手掌握當地最新旅遊情報與資訊、快速取得推薦熱門行程、各式消費優惠與回饋攻略等在地旅遊資訊，更可以LINE Pay直接尋找周邊合作店家，享受如同在台灣的消費環境與流暢的支付體驗。LINE Pay表示，台灣遊客到韓必逛CU，CU超商為韓國超商領導品牌之一，擁有超過1萬8千間門市，現在直接嗶LINE Pay更可購入CU超商最夯《黑白大廚》聯名商品還可再享最高LINE POINTS 12%的獨家回饋。即日起至2025年1月31日，用戶使用LINE Pay結帳可享3%回饋，綁定的信用卡為VISA卡別再加碼3%回饋，綁定中信LINE Pay卡或富邦J卡，更可享額外6%回饋，等同單筆最高可享12％回饋。LINE Pay近期於韓國開通的合作商店還包含廣受年輕族群喜愛的快時尚服飾品牌TOPTEN10、韓國自然主義美妝知名品牌INNISFREE、SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌實體門市，如BEAKER、COMME des GARCONS、ami、MAISON KITSUNE等，LINE Pay未來還將持續拓展更多熱門品牌據點。為提供用戶更多遊韓消費回饋，即日起至12月底止，於指定韓國商店包含新羅免稅店、TOPTEN10、INNISFREE等，用LINE Pay結帳即可享LINE POINTS 5%回饋，綁定信用卡為VISA卡別可再享5%回饋，若為綁定中信LINE Pay卡、富邦J卡、聯邦賴點卡、永豐DAWAY卡，則可再享最高10%回饋，等同單筆疊加後最高可享20%回饋。此外，用戶還可至LINE Pay「遊韓專區」下載韓國優惠券，新羅免稅店提供8種面額優惠券可於單筆消費滿額時折抵，單筆最高可折抵韓幣7萬5000元；INNISFREE提供最高可折韓幣1萬元的95折優惠券。SAMSUNG C&T旗下11家時尚品牌也將從11月11日起在指定商店提供10%至最高15%折扣的韓國優惠券，自11月18日起使用LINE Pay結帳可享LINE POINTS 5%回饋，綁定指定卡種及銀行卡片可享最高20%回饋。