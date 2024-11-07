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明年度中央政府總預算數度被藍白阻擋，使相關計畫、預算無法推行。對此，民進黨立委伍麗華今（7）日表示，禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，希望藍白懸崖勒馬，馬上審查；她也批評，無黨籍立委高金素梅以禁伐補償擋了總預算近兩個月，用很多錯誤資訊來質詢，讓民眾產生誤解與恐慌。民進黨發言人韓瑩、立法委員羅美玲、伍麗華、吳思瑤及青年代表今召開「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停，藍白勿再擋總預算」記者會，呼籲藍白莫再犧牲青年及各族群權益。吳思瑤表示，藍白一手擋預算一手搶預算，已經第六次擋下高達3兆的總預算案，財劃法卻用不到3分鐘的時間掏空國庫6612億，這6612億被空白授權，丟到地方不用提預算執行計劃，若財劃法修正案被強行表決通過，中央政府可擴大照顧全民的可支配預算剩下1157億。羅美玲指出，總預算被藍白立委封殺，對於下年度新興及新增預算，包括擴大補助跨國銜轉學生，致新住民子女來台的銜接無法執行，還有國中小新住民語言學習課程、辦理表揚青年志工系列活動、委託辦理新住民語文師資培育計畫等經費，都將遭受影響。她強調，民進黨政府是一個非常支持新住民的政黨，呼籲民眾黨立委麥玉珍不要繼續配合藍白立委政治操作，阻擋總預算案，就是阻擋新住民及新住民二代的權益。伍麗華表示，高金素梅以禁伐補償擋了總預算近兩個月，用很多錯誤資訊來質詢，更不讓官員回答，使民眾獲得片面資訊，產生誤解、恐慌；她說，事實真相就是禁伐補償是假議題，卻被高金素梅用來阻擋總預算，明年九月若都能如實發放，請問高金素梅要負什麼政治責任？這段期間因為假議題的操作，造成全國社會對原住民族誤解，令人感到痛心。伍麗華直言，更痛心的是，有許多與原住民相關的新興計畫被卡關，其中包括好不容易爭取來的「全國原住民家庭服務中心」納入社會安全網，以及許多青年地方創生、產業扶植計畫，總規模達到13.14億全卡關。她呼籲，禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，希望藍白懸崖勒馬，馬上審查。