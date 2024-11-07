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▲山本由伸（右）與丹羽仁希（左）現身比佛利山的精品購物街，兩人皆戴墨鏡、穿著黑色服裝。（圖／morotsuyoshi_4610 Threads）

▲丹羽仁希外型甜美，過去曾上戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度。（圖／丹羽仁希IG）

▲丹羽仁希上個月才發行第3本寫真集。（圖／丹羽仁希IG）

道奇隊日籍投手山本由伸轉戰大聯盟第1年就在世界大賽中繳出亮眼成績，一舉一動備受外界關注。近日山本由伸被拍到與美日混血模特兒丹羽仁希（Niki）現身比佛利山的精品購物街，女方曾連續3年入圍「全球百大最美臉孔」，昔日還與男神山下智久傳出緋聞。近日有粉絲拍到山本由伸與1名長髮女子在比佛利山的精品街並肩同行，兩人皆戴著墨鏡、打扮低調，粉絲向山本由伸打招呼，也詢問女方叫什麼名字，對方回答：「我是Niki。」隨即被認出是模特兒丹羽仁希，消息曝光後立刻在網上掀起熱烈討論。現年28歲的美日混血兒丹羽仁希，2016年參加戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，並連續3年被美國電影網站「TC Candler」選為「全球百大最美臉孔」，上個月15日她才發行第3本寫真集《slow motion》。丹羽仁希2018年與男星山下智久傳出戀愛緋聞，兩人被爆出同遊夏威夷１星期，消息傳開後，令不少山下智久的粉絲崩潰，還到丹羽仁希的IG貼文留言攻擊，並要她盡速澄清這段緋聞。