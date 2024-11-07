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高雄刑大隊偵一隊去年8月，逮捕包含柯姓男子和其他15名嫌犯，該詐騙集團透過虛假投資廣告誘騙民眾，並利用虛擬貨幣USDT進行洗錢，涉案金額超過1.3億元。警方深入調查後發現，集團成員是由張姓嫌犯、洪姓嫌犯、陳姓嫌犯2人以及馬姓嫌犯等5人共同成立。除了張姓嫌犯外，警方發現其他幾名嫌犯年紀相仿，一問之下才知道其餘4人皆為國中同學，並且還都是高雄地區知名建材和營造公司家族的富二代，他們以投資虛擬貨幣手法，3個月內騙到4億多元，這群富二代還找來高市律師公會副秘書長陳逸軒當軍師，協助他們隱暱詐騙所得，檢方偵結後依詐欺罪起訴21人。這群富二代來頭相當驚人， 擔任詐團金主的洪碩甫（32歲）家族事業橫跨補教、建材業，詐團股東之一的陳冠羽（30歲），家族從事營建業，另名股東陳翊愷（30歲）的母親是台灣肉品批發的大盤商，股東馬佳毓（31歲）的父親則是屏東縣恆春鎮前代表會主席，而陳逸軒（30歲）的父親則是法官退休，目前轉任律師，陳和洪男等人都是道明中學的同學。該詐騙集團將機房設在境外，利用社群軟體Facebook、Instagram刊登假投資廣告，誘騙民眾加入投資LINE群組，根據查扣到的帳冊，僅一個月就獲利超過1億3630萬元。檢警推估，該詐騙集團經營3個月就至少賺到4億餘元，運作期間曾發生車手黑吃黑，這群富二代不滿損失，透過毆打、脅迫手段要求車手簽立假債權本票、假債權契約，交由溫姓假代書送交地方法院法院強制執行，濫用司法程序取回遭警扣押犯罪所得，並以假債權本票逼迫車手交付護照，安排至詐欺集團菲律賓、柬埔寨等地從事境外詐騙機房工作。洪男等人落網後坦承犯行，雄檢偵結後認為這群富二代從青少年時期即經家長送往名牌私立高中栽培教育，坐擁優渥生活環境，竟仍貪得無厭、不思進取，從事新型態詐欺犯罪，且犯罪遭查緝過程中仍持續濫用律師、代書專業，藐視司法之至，請法院從重量處有期徒刑5年2月以上之刑。