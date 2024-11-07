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▲胡瓜在「鑽石舞台之夜演唱會」記者會上被問到黃安的經典歌曲，他幽默回答表示：「歌是無罪的。」（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲2024藍寶石大歌廳今年演出由綜藝天王胡瓜率子弟兵歐漢聲、賴慧如首度擔綱主持，多達17位藝人歌手參與。（圖／高流提供）

綜藝天王胡瓜砸下1500萬舉辦的「鑽石舞台之夜演唱會」即將於明年2月22、23日在台北流行音樂中心登場，演出陣容星光熠熠，包括AKB48 Team TP、Ozone、九孔、任賢齊、林美秀、豹小子、陳美鳳、鍾采穎、藍心湄等多位卡司也將同台演出，盛況引人期待。今（7）日在記者會上，胡瓜率領康康、金佩姍、曾心梅、阿吉仔、林俊逸、歐漢聲、賴慧如等藝人出席。被問到是否擔心虧錢時，他說：「沒有票房壓力，反正民視有給我錢了！」而提到黃安的經典歌曲時，他笑回：「人很討厭。」在記者會上，胡瓜特別提到，這次演唱會將融合經典戲劇歌曲，他本人也將演唱〈包青天〉。談到歌曲選擇時，他突然開玩笑點名黃安的〈新鴛鴦蝴蝶夢〉，表示：「唱那個歌的人很討厭，但歌不討厭，歌是無罪的！」此番幽默發言引起現場笑聲，康康則在一旁提醒：「不要幫我們得罪人！」胡瓜幽默的回應為記者會增添了不少笑料。此次接下統籌的重責大任，胡瓜坦言壓力不小。他表示，今年參加「藍寶石大歌廳」後，回味無窮，但同時也發現舊時代的經典歌手漸漸淡出歌壇，無法延續傳承。因此，他以《鑽石舞台》為名策劃此次演出，並結合老、中、青三代藝人，打造超越世代的經典綜藝秀，意在傳承多代藝人的故事與回憶。演唱會門票將於明（8）日下午1點開賣。