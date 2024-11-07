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▲李伯恩（右）以導演之姿出席新節目《夜市王》發布記者會，左為製作人謝乾乾。（圖／記者朱永強拍攝）

▲曾是前任的LULU（黃路梓茵）和阿達合作主持，同是主持人的美麗本人忍不住抱怨他們默契太好。（圖／記者朱永強拍攝）

藝人李伯恩進入演藝圈以來桃花不斷，曾和徐佳瑩、趙奕歡等女星交往，更一度和雞排妹（鄭家純）傳出密會情，感情生活精彩，也受到高度關注。今（7）日李伯恩以導演之姿，和金針菇、泰國娘娘、美麗本人、製作人謝乾乾出席新節目《夜市王》發布記者會，被問到感情事，一度難以招架，認了目前正和圈外女友穩定交往中，兩人都會去夜市約會，不怕會被民眾認出來。李伯恩被問及目前感情狀態，一度搬出好友阿達來救火，「我只愛阿達一個人。」他強調自己沒有結婚過，和前女友趙奕歡已經分手很久了，目前「正常戀愛中」，被記者不斷追問，轉往幕後已久的李伯恩有些難以招架，不斷尷尬大笑，硬是把話題帶到節目《夜市王》，「我都在夜市談戀愛，夜市美食女友都愛吃，去夜市約會很好！」李伯恩透露，他如今已經不算是在螢光幕前活動的藝人，女友也不在圈內，因此日常約會不怕會被認出來，被問到兩人交往多久了，李伯恩直接開玩笑回嗆：「才不告訴你！」這次節目找來曾是前任的LULU（黃路梓茵）和阿達來合作主持，同是主持人的美麗本人忍不住抱怨，由於他們的默契太好，自己就像是電燈泡，「我要想辦法打亂他們的節奏，都要吃醋了。」李伯恩也爆料，當美麗本人在主持時，LULU和阿達還會在一旁聊天，陷入自己的兩人世界，由於沒有開麥克風，都要後續看片段才能偷聽到他們在聊什麼，聊天內容還十分精彩，「只放他們兩個主持會以為是戀愛綜藝節目，我們跟他太熟了，他會故意聊不能剪的東西，像是他們以前曾經去哪逛夜市。」金針菇被問到是否能夠接受和前任合作，也立刻打槍：「不可能！」直率反應讓全場笑翻。