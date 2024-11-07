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▲樂天旅遊雙11優惠，主打溫泉旅館，優惠活動還可加乘使用，打到最低原價2折之折扣。（圖／樂天旅遊提供）

▲旅天下聯合國際旅行社也將於11月11日推超狂優惠，於官網、全台門市推出機票買一送一，只要旅天下指定日期出發，像是「韓國首爾5日計畫機票」，將有買一送一8,888元起之優惠。（圖／記者葉盛耀攝）

預計到日本旅遊的民眾，想搶日本便宜住宿趁此波！日本線上訂房領導品牌之一的「樂天旅遊」，將於11月8日至20日祭出年度最大規模「雙11」優惠活動，共有超過三千家日本旅宿業者參與，提供飯店訂房折扣最低四折，樂天旅遊再推出「獨家85折優惠券」，與飯店優惠合併使用，優惠低至34折。此外，更將在11月11日及11月18日這兩天中午12點，再分別加碼釋出限量300名的「快閃五折優惠券」、200名的「快閃65折優惠券」，合併前述優惠使用，最佳方案可下殺到超狂優惠僅2折。樂天旅遊本季主打溫泉旅館，並配合「雙11」來臨祭出三重的優惠活動，折扣優惠可以用至明年五月底。本次優惠除了提供85折獨家優惠券，多家合作旅宿夥伴也提供直接折扣，樂天旅遊更加碼於11月11日及11月18日兩天釋出限量「快閃五折優惠券」，合併飯店優惠最低可享原價2折。樂天旅遊「雙11」優惠活動期間為2024年11月8日上午9:00至2024年11月20日上午8:59止（台灣時間），本次優惠的入住期限為2024年11月8日至2025年5月31日退房止。此次活動總共寄出三重優惠方案：不需優惠券，於樂天旅遊下訂合作飯店，於活動期間直接提供訂房優惠，折扣最低達原價4折。活動期間樂天旅遊提供「平台獨家85折優惠券」，最高可折抵1萬5000日圓（逾台幣3,000元），可與優惠方案一的飯店提供折扣合併使用，等於可賺到低至原價34折優惠。▪️另外，旅天下聯合國際旅行社也將於11月11日推超狂優惠，於官網、全台門市推出「機票買一送一」、「機加酒自由行11,111元起」、「團體旅遊一口價」最低21,111元起多款優惠旅遊商品。而且下訂雙11活動任一商品，還贈送「JetFi eSIM 1GB」體驗序號；到JetFi官網參加登錄活動，還有機會獲得iPhone、現金禮券等好禮。其中機票部分，只要旅天下指定日期出發，「韓國首爾5日計畫機票」買一送一8,888元起，搭乘酷航波音788機型；「日本東北花卷、東京、沖繩5日計畫機票」最低9,998元起也都買一送一；均含來回20公斤托運行李。還有現在炙手可熱的「越南富國島5日計畫機票」買一送一11,111元起。