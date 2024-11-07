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美國總統大選結果6日出爐，川普再度入主白宮，並在發表勝選談話時表示，「這對美國人民而言是偉大的勝利，這將使我們能讓美國再次偉大」，川普當選前曾說台灣偷走了美國的晶片生意，揚言要對台收保護費。對此，外交部長林佳龍表示，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」。林佳龍今（7日）赴立法院備詢，被民進黨立委陳冠廷問到美大選相關事宜，表示民主國家政黨輪替是常態，都有變與不變，但是美參議院與眾議院都還有友台人士在裡面。對於川普揚言要把工作機會留在美國、晶片可能會增稅一事，林佳龍表示，外交部一直在努力投資美國，增加就業機會，事實上，現在在推行的經濟外交就是川普任內啟動，乾淨網路、去紅色供應鏈等。林佳龍指出，美國也要發展晶片產業，而台積電是國際化公司，外資占7成，隨著全球供應鏈重組，台灣更有韌性，台美關係沒有必要去分化。林佳龍直言，「疑美論」是沒有必要的，中共不斷操作疑美論錯誤且不會成功，因為台美是互利關係，若沒有台美夥伴關係，美國也很難再次偉大，「讓美國再次偉大，不能沒有台灣」。