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▲按壓少府穴可改善蕁麻疹搔癢症狀。（圖／北市聯醫提供）

今（7）日是立冬，前一陣子天氣已降溫，不少過敏體質民眾又開始發病。52歲蔡小姐多年前被診斷有蕁麻疹，雖服用西藥後可緩解搔癢等不適，但停藥後若遇季節轉換常復發，為此求助中醫，經同時服用中藥「換膚方3.0」與科學中藥「玉女煎」，初期搭配西藥，後逐步減少西藥用量，經中藥治療6個月後，蕁麻疹不再復發。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，蕁麻疹常由過敏原引發，表現為皮膚突然出現紅斑，伴隨強烈搔癢，且反覆發作，部分患者還會出現血管性水腫，造成唇部或眼瞼腫脹，甚至影響呼吸道，威脅生命安全。儘管西醫常用抗組織胺緩解蕁麻疹症狀，但對某些患者效果有限，尤其是慢性蕁麻疹，根治難度更高，這時中醫治療即可作為替代方案。謝旭東表示，中醫認為，蕁麻疹屬於「癮疹」或「風疹塊」範疇，病因多與風、濕、熱等有關，常是外感風邪或體內濕熱蘊積，使氣血運行受阻，導致風疹發作，而「換膚方3.0」主要藥材如荊芥、防風等。能祛風止癢，蒼朮、茯苓則可健脾除濕，黃芩、知母則具有清熱消炎的作用。此外，連翹能抑制血管通透性，可助緩解血管性水腫，對於長期蕁麻疹患者尤為有效，且藥性溫和，副作用較少。謝旭東強調，慢性蕁麻疹病人應避免易引起過敏的食物，例如帶殼海鮮、辛辣食物、酒精和咖啡等，建議多攝取清淡、易消化的食物，尤其是綠色蔬菜如菠菜、芥藍，及富含維生素C的水果如柑橘、奇異果、芭樂等。此外，謝旭東建議，當蕁麻疹在夜間突然發作，可按壓少府穴來急救，其位於手掌感情線上，在第四指與第五指之間，用拇指按壓，3分鐘後換手，可寧心止癢、退火安神，有助減輕搔癢感。◼️材料：金銀花10克、荊芥6克、生甘草3克。◼️做法：將上述3味藥材裝成茶包，放入500cc的熱水悶10分鐘，即可於飯後飲用，每周2~3次。◼️適應症：慢性蕁麻疹反覆發作。◼️功效：金銀花配甘草能清熱解毒抗發炎，荊芥則可疏風止癢，對於蕁麻疹產生的熱、癢具緩解效果。◼️注意事項：感冒、懷孕、胃腸不適、體質敏感者，需於醫師指示下飲用。