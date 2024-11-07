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經濟部長郭智輝批評雲豹能源「為了炒股票，講了很多不該講的話」，雲豹隨後發表聲明回應表示「遺憾、不實謠言」。郭智輝今（7）日進一步指出，雲豹自6月21日起公布訊息後，股票就漲了1倍，這個都有證明。對此，金管會則表示，證交所對股市有監視制度，若涉任何不法，會依相關規定辦理，當然，若有炒股，就涉及證交法是有刑責，就會移送檢調。郭智輝昨日立法院答詢時曾表示，經濟部與雲豹只有一個關係，雲豹是向經濟部登記的公司，但非經濟部所屬公司，也不是經濟部支持公司，並提到「雲豹為了炒股票，講了很多不應該講的東西」，引發外界討論。對此說法，雲豹能源則發出聲明表示，為維護公司聲譽與股東權益，避免不實謠言誤導投資大眾而影響股價，特此澄清絕無透過炒作股票作為企業獲利之工具，主管機關行政院金管會可詳察，絕無炒股情事，對此番說法表達沉痛與遺憾。郭智輝今日進一步表示，自從雲豹在6月21日公布「輝達綠電100億度合約」消息後，股票就開始漲，且漲了1倍。「根據報紙所寫，就是雲豹講的，他講了100億度，所以雲豹股價就漲」，並強調「你認為到底是怎麼判斷，我想大家都可以了解」。雲豹能源今日股價重挫，盤中一度跌逾8%，失守200元大關，最低來到190元，為近5個月以來新低，終場收194.5元，跌了13元，跌幅6.27%。對於郭智輝點名雲豹能源涉及炒股，金管會證期局主秘尚光琪今日則指出，證交所對股市有監視制度，若有異常狀況會依相關規定辦理，目前都依監視制度在了解及查核。當然，如果有涉及炒股，就涉及證交法是有刑責，金管會就會移送檢調。