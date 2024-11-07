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▲胡瓜（黃衣者）招兵買馬，明年初將舉行「鑽石舞台之夜」演唱會，卡司相當堅強。（圖／記者吳翊緁攝）

▲胡瓜說沒有聯絡到辛龍，這次演唱會對方已經來不及參加。（圖／記者吳翊緁攝）

胡瓜5月透露邀請愛妻劉真猝逝、消失螢光幕4年的辛龍復出開唱，對方以來不及為由婉拒，不過會考慮未來的工作，另外界振奮，不過胡瓜今（7）日現身為明年2月22、23日在台北流行音樂中心舉行的「鑽石舞台之夜」演唱會宣傳，坦言辛龍沒接電話，再度失聯，但他還是會繼續努力提出邀約。胡瓜8月在高雄舉行「真愛秀·藍寶石大歌廳」演唱會，重燃表演熱情，透露本次演出砸下1500萬元的成本，目前投入6、700萬元，笑說票房如果賠錢沒關係，民視有給他錢就好，卡司部分，胡瓜說大家二話不說響應，酬勞都沒談，「我第一個打給曾心梅，她立刻答應，歐弟、賴慧如更不用說」，還有任賢齊、陳美鳳、藍心湄、康康、林俊逸、金佩姍、阿吉仔都會出席。這時，康康突然跳出來說：「不是因為辛龍不答應（來），我是來取代辛龍的！」胡瓜表示，這次也有打電話想詢問辛龍，但對方都沒有接電話，可能怕他又要找自己去主持明年的除夕特別節目，「上次（去年）聊過除夕，辛龍還是不行回到舞台，不過之後會繼續努力邀約，我不是要消費他，但趁這機會，難得可以跟大家一起玩在台上，真的很久沒聽到他演唱了！」被問辛龍有沒有機會成為這次演唱會的神祕嘉賓，胡瓜表示機率不大，因為卡司已經確定，未來還是有機會，這次確定來不及。「鑽石舞台之夜」演唱會嘉賓還有九孔、林美秀、豹小子、AKB48、OZONE、鍾采穎等人，橫跨老中青三代，購票請洽年代售票。