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▲劇中，禹棹奐在生命最後的旅途中，因為李瑜美的出現而改變悲觀想法。（圖／Netflix）

▲李瑜美非常喜歡「在美」這個角色。（圖／Netflix）

▲▼禹棹奐、李瑜美（上圖左，下圖右）在《浮游先生》相愛相殺。（圖／Netflix）

▲▼劇中，禹棹奐、李瑜美（上）因為遇到彼此而治癒。（圖／Netflix）

▲劇中，吳世政飾演李瑜美的未婚夫。（圖／Netflix）

▲《浮游先生》11月8日開播。（圖／Netflix）

禹棹奐、李瑜美主演新劇《浮游先生》今（8）日下午4點正式開播，該劇是由執導《異鄉人醫生》和《她的私生活》、製作《城市獵人》、《主君的太陽》的洪鍾燦擔任導演，《雖然是精神病但沒關係》趙容負責編寫的作品。預告中，被宣判死期的男主角與早年停經的女主角相遇後，爆發一連串搞笑的浪漫故事，李瑜美甚至「張嘴咬爆」禹棹奐的鼻子，這對倒楣冤家的互動，讓人好奇其故事的發展。浪漫喜劇《浮游先生》故事講述被宣告生命所剩無幾的海藻（禹棹奐 飾），他在生命最後的旅途中，被迫與「世界上最不幸的女子」在美（李瑜美 飾）同行；而在美被診斷出「早發性更年期」，無法接受沒生小孩就停經事實的她，原本打算跟吳正世結婚，最後疑似當落跑新娘，跟海藻展開相愛相殺的生活，海藻也因為在美的關係轉念，表示：「為什麼我的人生到了尾聲，反而變得這麼有趣呢？讓我想要活下去了。」禹棹奐曾表示《浮游先生》含蘊很多重要訊息，無法直接畫出重點，就如同片名「浮游」般，「雖然微小但卻有價值一樣，這個故事傳達出我們每個人都是有價值並且存在的理由。」而他之所以會接演，也是因為劇中的角色很有吸引力，想藉由「海藻」來挑戰自己。導演也順著禹棹奐的話，進一步解釋作品含義，「『浮游生物』是生活在海洋中的生物，雖然小到看不見，但卻對地球的空氣產生了巨大的影響，是非常重要的微生物，我認為其實我們每個人都是浮游生物。曾經想過『我的人生為什麼會這樣』的人應該不少，我自己也有很多缺點，而這部作品我是想告訴大家：『你就像浮游生物一樣，閃耀而珍貴』」。因為《魷魚遊戲》、《殭屍校園》在全球爆紅的李瑜美，這次飾演早年停經的在美，她對此說道：「《浮游先生》每一集都會發生新的事件，而在這過程中，在美這個角色的魅力非常吸引我，甚至讓我感到擔心，『我可以勝任嗎？這會不會是我的貪心？』。」最終她也深深愛上「在美」這角色，被它樂觀的想法吸引。類 型：浪漫喜劇導 演：洪鍾燦編 劇：趙容語 言：韓文集 數：10主 演：禹棹奐、李瑜美、吳世政、金海淑開播日：2024年11月8日（星期五）16：00收 看：Netflix