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▲陳華好友林宥嘉特地到場支持，還為她獻花助陣。（圖／陳華 IG）

▲陳華人生首次發片記者會，她在後台與大家自拍，看起來非常開心。（圖／陳華 IG）

「校唱女王」陳華以歌曲〈想和你看五月的晚霞〉走紅，她今（7）日舉辦新專輯《在極度愛你的日子裡》發片記者會，被問到日前被拍到在巷弄中與一名身穿籃球褲的男性激吻並拍臀，她也大方回應感情狀況，首次承認穩定交往的男友T先生，並透露新專輯的創作靈感，並表示「歌都有給男友聽」讓大家再度感受到她的直率與真誠。今年4月，27歲的陳華被拍到在巷弄中與一名身穿籃球褲的T先生激吻並拍臀，隨即引發網友討論。對於這段戀情，陳華在記者會上首度公開承認與圈外男友T先生穩定交往，她透露對方非常體諒自己忙碌的工作，也願意給予空間支持。她笑說，「歌曲都有給男友聽過，他特別喜歡〈My Bad〉，認為這首歌很適合跳舞，讓我也很開心。」新專輯《在極度愛你的日子裡》在記者會上正式亮相，陳華的老闆嚴爵和好友林宥嘉特地到場支持，林宥嘉還為她獻花助陣。當被問及專輯名稱是否隱含戀愛心情時，陳華表示「極度愛你的日子裡」的「你」其實象徵自己。她解釋道，專輯中的歌曲都是在愛自己、關注生活的情緒中完成，並不僅僅關於愛情，而是鼓勵大家從歌曲中自由發揮想像。