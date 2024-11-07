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▲體育署署長鄭世忠。（圖／資料照，中華民國運動彩券發展協會提供）

▲立法委員莊瑞雄針對運動議題質詢。（圖／莊瑞雄辦公室提供）

中華男籃日前公布亞洲盃資格賽的成員名單，但後勤人員的資格問題卻引發爭議，根據《心理師法》第五條，針對此事件，立委莊瑞雄也在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀與體育署長鄭世忠，強調體育署應制定更明確的體育專業人員指引，並參考運動防護員的檢定模式，設立更多專業證照制度，確保國家隊的後勤支援完善。本次中華男籃後勤團隊新增了物理治療師與心理諮商師，此舉立意良善，可惜資格認定出現瑕疵。體育署長鄭世忠回應，將依建議研議設立運動心理師專業檢定制度，以確保心理支援的專業性。莊瑞雄進一步提到，