中華男籃日前公布亞洲盃資格賽的成員名單，但後勤人員的資格問題卻引發爭議，其中名單中的諮商心理師查無衛福部的執業登記，可能不符合資格，恐已違反《心理師法》，也掀起討論。
根據《心理師法》第五條，未持有臨床心理師或諮商心理師證書者不得使用相應職稱，日前所公布的這份名單恐已觸法，但問題可能出在體育署並無明確定義，以致中華民國籃球協會會錯意，認為運動心理諮詢師及等同於諮商心理師。
針對此事件，立委莊瑞雄也在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀與體育署長鄭世忠，強調體育署應制定更明確的體育專業人員指引，並參考運動防護員的檢定模式，設立更多專業證照制度，確保國家隊的後勤支援完善。
體育署署長：確保心理支援的專業性
本次中華男籃後勤團隊新增了物理治療師與心理諮商師，此舉立意良善，可惜資格認定出現瑕疵。體育署長鄭世忠回應，將依建議研議設立運動心理師專業檢定制度，以確保心理支援的專業性。
莊瑞雄進一步提到，《國民體育法》第十條規範中央主管機關應建立體育專業人員的進修與檢定制度，然而現行僅有運動防護員的資格檢定，無法全面滿足選手多元需求。體育署長鄭世忠回應，已與諮商心理師公會及運動心理諮詢師團隊共商，未來將依照委員建議來研商設立運動心理師的專業檢定制度，確保心理支援更加符合選手需求。
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針對此事件，立委莊瑞雄也在立法院教育及文化委員會質詢教育部長鄭英耀與體育署長鄭世忠，強調體育署應制定更明確的體育專業人員指引，並參考運動防護員的檢定模式，設立更多專業證照制度，確保國家隊的後勤支援完善。
體育署署長：確保心理支援的專業性
本次中華男籃後勤團隊新增了物理治療師與心理諮商師，此舉立意良善，可惜資格認定出現瑕疵。體育署長鄭世忠回應，將依建議研議設立運動心理師專業檢定制度，以確保心理支援的專業性。
莊瑞雄進一步提到，《國民體育法》第十條規範中央主管機關應建立體育專業人員的進修與檢定制度，然而現行僅有運動防護員的資格檢定，無法全面滿足選手多元需求。體育署長鄭世忠回應，已與諮商心理師公會及運動心理諮詢師團隊共商，未來將依照委員建議來研商設立運動心理師的專業檢定制度，確保心理支援更加符合選手需求。